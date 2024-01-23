Где смотреть фильм «Панические атаки»

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25 января в прокат выйдет фильм «Панические атаки», режиссером и сценаристом которого выступил Иван И. Твердовский («Наводнение»).

По сюжету картины главная героиня Вика страдает от панических атак и других нервных проявлений. В родном городе девушки не вполне понимают серьезность ситуации, связывая состояние героини с экологией или древним проклятием.

Фильм «Панические атаки» будет доступен для просмотра в российских кинотеатрах с 25 января. Дата цифрового релиза пока неизвестна.