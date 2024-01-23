Дата выхода первого сезона сериала «Иные»: расписание релиза эпизодов
25 января стартует российский фэнтэзи-сериал «Иные»
25 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартует российский фэнтези-сериал «Иные». Сюжет проекта разворачивается в альтернативном Ленинграде 1940-х годов.
Пытаясь предотвратить смерть брата, главная героиня Анна узнает, что обладает сверхъестественными способностями. Девушка еще не научилась контролировать и скрывать свою силу. Вскоре способности Анны привлекли внимание органов госбезопасности и одного загадочного иностранца.
В сериале «Иные» снялись Ирина Мартыненко, Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш, Николай Фоменко, Евгения Симонова, Кирилл Нагиев, Денис Ткачев и Игорь Усачев.
Расписание выхода первого сезона сериала «Иные»
|1 серия
|25 января
|2 серия
|1 февраля
|3 серия
|8 февраля
|4 серия
|15 февраля
|5 серия
|22 февраля
|6 серия
|29 февраля
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