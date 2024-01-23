Дата выхода первого сезона сериала «Иные»: расписание релиза эпизодов

25 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартует российский фэнтези-сериал «Иные». Сюжет проекта разворачивается в альтернативном Ленинграде 1940-х годов.

Пытаясь предотвратить смерть брата, главная героиня Анна узнает, что обладает сверхъестественными способностями. Девушка еще не научилась контролировать и скрывать свою силу. Вскоре способности Анны привлекли внимание органов госбезопасности и одного загадочного иностранца.

В сериале «Иные» снялись Ирина Мартыненко, Илья Маланин, Вольфганг Черни, Алексей Серебряков, Линда Лапиньш, Николай Фоменко, Евгения Симонова, Кирилл Нагиев, Денис Ткачев и Игорь Усачев.

Расписание выхода первого сезона сериала «Иные»