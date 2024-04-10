Вышел трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
Warner Bros. Pictures опубликовал первый трейлер фильма Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих», главные роли в котором сыграли Хоакин Феникс и Леди Гага.
Сиквел расскажет о том, как главный герой Артур Флек, попав в психиатрическую лечебницу Аркхем, познакомился с доктором Харлин Квинзел. Тем временем окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура за его разрушительные действия в прошлом. В ответ Харли готова на все, чтобы спасти Джокера.
В продолжении истории также снялись Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон, Кен Люн, Стив Куган, Гэттлин Гриффит, Джейкоб Лофленд и Билл Смитрович.
Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» запланирована на 4 октября 2024 года.
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