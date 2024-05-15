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Мерил Стрип получила Золотую пальмовую ветвь на открытии Каннского кинофестиваля
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:15

1 мин.

Мерил Стрип получила Золотую пальмовую ветвь на открытии Каннского кинофестиваля

Мария Маковей
Автор
Актрисы Жюльет Бинош и Мерил Стрип
Фото Getty Images
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14 мая во Франции стартовал 77-й Каннский кинофестиваль. Основным событием церемонии открытия стало вручение почетной Золотой пальмовой ветви 74-летней голливудской актрисе Мерил Стрип. Героиня фильма «Дьявол носит Prada» уже была звездой кинофестиваля 35 лет назад. Тогда ей вручили награду за лучшую женскую роль в картине «Крик во тьме».

В этом году почетную Золотую пальмовую ветвь актрисе вручила звезда французского кинематографа Жюльет Бинош. Она подчеркнула, что Мерил изменила взгляд на женщин в мире кино.

На красную фестивальную дорожку звезда мюзикла Mamma Mia вышла в белом платье с длинными рукавами и завязкой спереди, стягивающей ее талию. Свой образ Мерил дополнила серебристыми туфлями на каблуке и клатчем в тон платья. Также актриса выбрала стильные очки в черной оправе и привлекательные серьги-капли.

Каннский фестиваль 2024 года. Во Франции стартовал 77-й Каннский кинофестиваль
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