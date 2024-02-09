Картина «Боб Марли: Одна любовь» выйдет в мировой прокат 14 февраля
Премьера фильма «Боб Марли: Одна любовь» состоится 14 февраля
14 февраля выйдет картина «Боб Марли: Одна любовь», которая расскажет о жизненном пути короля регги. Режиссером проекта выступил Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард»).
Боба Марли сыграл Кингсли Бен-Адир («Меч короля Артура»). Также в фильме снялись Джеймс Нортон, Лашана Линч, Майкл Гандольфини, Надин Маршалл, Майкл Уорд, Сэм Палладио, Энтони Уэльс и Тосин Коул.
Байопик «Боб Марли: Одна любовь» выйдет в зарубежных кинотеатрах 14 февраля. Дата российской премьеры картины пока неизвестна.
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