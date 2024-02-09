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Боб Марли Одна любовь 2024: дата выхода, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

9 февраля, 11:40

1 мин.

Картина «Боб Марли: Одна любовь» выйдет в мировой прокат 14 февраля

Премьера фильма «Боб Марли: Одна любовь» состоится 14 февраля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Боб Марли: Одна любовь».
Фото Кадр из фильма «Боб Марли: Одна любовь»
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14 февраля выйдет картина «Боб Марли: Одна любовь», которая расскажет о жизненном пути короля регги. Режиссером проекта выступил Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард»).

Боба Марли сыграл Кингсли Бен-Адир («Меч короля Артура»). Также в фильме снялись Джеймс Нортон, Лашана Линч, Майкл Гандольфини, Надин Маршалл, Майкл Уорд, Сэм Палладио, Энтони Уэльс и Тосин Коул.

Байопик «Боб Марли: Одна любовь» выйдет в зарубежных кинотеатрах 14 февраля. Дата российской премьеры картины пока неизвестна.

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