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Алиса в стране кошмаров 2023: дата выхода в РФ, сюжет, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

9 февраля, 15:05

1 мин.

В российский прокат выйдет хоррор «Алиса в стране кошмаров»

Российская премьера «Алисы в стране кошмаров» пройдет 15 февраля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Алиса в стране кошмаров».
Фото Кадр из фильма «Алиса в стране кошмаров»
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15 февраля в России пройдет премьера хоррора «Алиса в стране кошмаров», по сюжету которого после переезда в роскошный особняк под названием «Страна чудес» главная героиня проваливается в кроличью нору и оказывается в стране кошмаров.

Режиссером, сценаристом и одним из продюсеров проекта выступил Ричард Джон Тейлор («Призрак Пендл-Хилла»).

В картине снялись Лиззи Уиллис, Стив Рэйт, Рула Ленска, Джон-Пол Гейтс, Рикки Климптон, Лила Сарнер, Найджел Труп и Николь Атанасова.

Фильм ужасов «Алиса в стране кошмаров» с 15 февраля можно будет посмотреть в российских кинотеатрах.

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