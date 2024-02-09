В российский прокат выйдет хоррор «Алиса в стране кошмаров»
Российская премьера «Алисы в стране кошмаров» пройдет 15 февраля
15 февраля в России пройдет премьера хоррора «Алиса в стране кошмаров», по сюжету которого после переезда в роскошный особняк под названием «Страна чудес» главная героиня проваливается в кроличью нору и оказывается в стране кошмаров.
Режиссером, сценаристом и одним из продюсеров проекта выступил Ричард Джон Тейлор («Призрак Пендл-Хилла»).
В картине снялись Лиззи Уиллис, Стив Рэйт, Рула Ленска, Джон-Пол Гейтс, Рикки Климптон, Лила Сарнер, Найджел Труп и Николь Атанасова.
Фильм ужасов «Алиса в стране кошмаров» с 15 февраля можно будет посмотреть в российских кинотеатрах.
Последние новости
26 фев 20:05
25 фев 22:30
dasdsadada
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже