В российский прокат выйдет хоррор «Алиса в стране кошмаров»

15 февраля в России пройдет премьера хоррора «Алиса в стране кошмаров», по сюжету которого после переезда в роскошный особняк под названием «Страна чудес» главная героиня проваливается в кроличью нору и оказывается в стране кошмаров.

Режиссером, сценаристом и одним из продюсеров проекта выступил Ричард Джон Тейлор («Призрак Пендл-Хилла»).

В картине снялись Лиззи Уиллис, Стив Рэйт, Рула Ленска, Джон-Пол Гейтс, Рикки Климптон, Лила Сарнер, Найджел Труп и Николь Атанасова.

Фильм ужасов «Алиса в стране кошмаров» с 15 февраля можно будет посмотреть в российских кинотеатрах.