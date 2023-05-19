Арнольд Шварценеггер не вернется к роли в «Терминаторе»

Арнольд Шварценеггер сообщил The Hollywood Reporter, что не планирует сниматься в новых фильмах серии «Терминатор». «С франшизой ещё не покончено. Но я с ней закончил».

Актер также рассказал о том, почему не получились последние части серии. По словам Шварценеггера, «первые три фильма были великолепными», а о провале «Генезиса» и «Темных судеб» команда думала заранее. Их главной проблемой 7-кратный Мистер Олимпия назвал сценарии.