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Сегодня, 13:05

Арнольд Шварценеггер не вернется к роли в «Терминаторе»

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день».

Арнольд Шварценеггер сообщил The Hollywood Reporter, что не планирует сниматься в новых фильмах серии «Терминатор». «С франшизой ещё не покончено. Но я с ней закончил».

Актер также рассказал о том, почему не получились последние части серии. По словам Шварценеггера, «первые три фильма были великолепными», а о провале «Генезиса» и «Темных судеб» команда думала заранее. Их главной проблемой 7-кратный Мистер Олимпия назвал сценарии.

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