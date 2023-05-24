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Сегодня, 13:05

Хронометраж «Оппенгеймера» составит почти три часа

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из фильма «Оппенгеймер».

Кристофер Нолан рассказал Total Film, что «Оппенгеймер» будет его самым длинным фильмом.

Хронометраж ленты составит почти три часа. До этого первым по продолжительности фильмом британца был «Интерстеллар» (2 часа 49 минут).

Премьера ленты состоится 21 июля.

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