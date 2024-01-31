Вышел трейлер перезапуска аниме «Волчица и пряности»

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TOHO animation опубликовал трейлер аниме «Волчица и пряности», перезапуска одноименного проекта 2008 года.

По сюжету странствующий торговец Крафт Лоуренс встречает языческое божество Холо, и они отправляются в далекое путешествие.

Производством проекта занимается студия Passione, а режиссерами перезапуска выступают Такэо Такахаси и Хидзири Сампэй.

Премьера новой версии «Волчицы и пряностей» пройдет в апреле этого года.