Вышел трейлер перезапуска аниме «Волчица и пряности»
TOHO animation опубликовал трейлер аниме «Волчица и пряности», перезапуска одноименного проекта 2008 года.
По сюжету странствующий торговец Крафт Лоуренс встречает языческое божество Холо, и они отправляются в далекое путешествие.
Производством проекта занимается студия Passione, а режиссерами перезапуска выступают Такэо Такахаси и Хидзири Сампэй.
Премьера новой версии «Волчицы и пряностей» пройдет в апреле этого года.
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