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Андор 2 сезон: когда выйдет, ответ Стеллана Скарсгарда
Фильмы и сериалы

27 февраля, 20:30

0 мин.

Стеллан Скарсгард ответил, когда выйдет второй сезон «Андора»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Андор»
Фото Кадр из сериала «Андор»
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В интервью GamesRadar+ Стеллан Скарсгард рассказал, когда поклонникам «Звездных войн» стоит ожидать премьеры второго сезона сериала «Андор»: «Вероятно, он выйдет ближе к концу этого года или в начале следующего».

В «Андоре» Стеллан Скарсгард исполнил роль члена Повстанческого альянса Лютена Раэля, притворяющегося торговцем антиквариатом с планеты Корусант.

Приквел «Изгоя-один» рассказывает о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев.

Андор, Звездные войны. Второй сезон сериала «Андор» может выйти в 2025 году
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