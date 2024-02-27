Стеллан Скарсгард ответил, когда выйдет второй сезон «Андора»

В интервью GamesRadar+ Стеллан Скарсгард рассказал, когда поклонникам «Звездных войн» стоит ожидать премьеры второго сезона сериала «Андор»: «Вероятно, он выйдет ближе к концу этого года или в начале следующего».

В «Андоре» Стеллан Скарсгард исполнил роль члена Повстанческого альянса Лютена Раэля, притворяющегося торговцем антиквариатом с планеты Корусант.

Приквел «Изгоя-один» рассказывает о жизни Кассиана Андора (Диего Луна) в период формирования Aльянсa повстaнцев.