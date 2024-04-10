Актриса Карла Гуджино рассказала о работе с режиссерами-сексистами

В большом материале журнала Interview актриса Карла Гуджино («Джетт», «Падение дома Ашеров») заявила, что годы работы с режиссерами-сексистами сильно на нее повлияли, и теперь актриса с трудом решается отстаивать собственное мнение.

«Я все еще переживаю небольшое посттравматическое стрессовое расстройство. В моей карьере было много случаев, когда играешь с актером-мужчиной, предлагаешь режиссеру идею, а он говорит: «Я так не думаю», а когда две минуты спустя коллега-актер, пытаясь отстоять мою точку зрения, повторяет ее, режиссер отвечает: «Отличная идея», — объяснила Гуджино.

Ранее Оливия Колман раскритиковала гендерное неравенство в Голливуде.