Вышел тизер хоррора «Собиратель душ» с Николасом Кейджем

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NEON опубликовал тизер хоррора «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в главной роли. Режиссером и сценаристом проекта выступил Осгуд Перкинс («Гретель и Гензель»).

По сюжету агент ФБР пытается поймать маньяка, который убивает целые семьи.

В картине также снялись Майка Монро, Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Дакота Долби, Эрин Бойес, Лиза Чандлер, Ванесса Уолш и Чарльз Джармен.

Мировая премьера «Собирателя душ» пройдет 10 июля, а в российских кинотеатрах фильм выйдет 25 июля.