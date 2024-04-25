Вышел тизер хоррора «Собиратель душ» с Николасом Кейджем
NEON опубликовал тизер хоррора «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в главной роли. Режиссером и сценаристом проекта выступил Осгуд Перкинс («Гретель и Гензель»).
По сюжету агент ФБР пытается поймать маньяка, который убивает целые семьи.
В картине также снялись Майка Монро, Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Дакота Долби, Эрин Бойес, Лиза Чандлер, Ванесса Уолш и Чарльз Джармен.
Мировая премьера «Собирателя душ» пройдет 10 июля, а в российских кинотеатрах фильм выйдет 25 июля.
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