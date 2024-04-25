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Собиратель душ 2024: дата выхода и трейлер, актеры, Николас Кейдж
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:30

1 мин.

Вышел тизер хоррора «Собиратель душ» с Николасом Кейджем

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Собиратель душ»
Фото Кадр из фильма «Собиратель душ»
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NEON опубликовал тизер хоррора «Собиратель душ» с Николасом Кейджем в главной роли. Режиссером и сценаристом проекта выступил Осгуд Перкинс («Гретель и Гензель»).

По сюжету агент ФБР пытается поймать маньяка, который убивает целые семьи.

В картине также снялись Майка Монро, Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Дакота Долби, Эрин Бойес, Лиза Чандлер, Ванесса Уолш и Чарльз Джармен.

Мировая премьера «Собирателя душ» пройдет 10 июля, а в российских кинотеатрах фильм выйдет 25 июля.

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