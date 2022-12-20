7 фильмов с Брюсом Уиллисом, которые стоит пересмотреть

Новых картин с «крепким орешком» мы не увидим — актер завершил карьеру из-за болезни.

В марте этого года стало известно, что Брюс Уиллис завершает актерскую карьеру в возрасте 67 лет. Причина — афазия — расстройство, влияющее на способность говорить, писать и понимать речь. Массовому зрителю Брюс Уиллис запомнится прежде всего как «Крепкий орешек» Джон Макклейн. Однако в его биографии есть и нетипичные роли. Рассказываем о фильмах, где Уиллис выходит за рамки амплуа несокрушимого полицейского и доказывает, что он может быть стеснительным копом, потерянной жертвой и даже мягким недотепой.

Андрей Серов: — В первую очередь Брюс Уиллис известен как герой боевиков, собирательный образ уязвимого и в то же время непробиваемого героя. Но кинобиография Уиллиса не ограничивается только экшенами. К примеру, он должен был сниматься у Вуди Аллена в фильме «Светская жизнь» о Голливуде 1930-х годов, однако из-за неспособности запоминать текст его уволили. Несомненно, это была бы одна из заметных ролей Уиллиса, к сожалению, не случившаяся. Тем не менее актер часто выходит за рамки привычного всем амплуа, и в отобранных картинах это проявляется наиболее ярко.

« Королевство полной луны » (2012)

Брюс Уиллис. Кадр из фильма «Королевство полной луны»

Привычное амплуа полицейского для Уиллиса и долгоиграющее призвание служителя закона разбивается о непривычную нежность персонажа. «Крепкий орешек» здесь зажатый, немного неловкий, стеснительный, но заразительно милый. Такая роль не часто встречалась в его карьере: обаятельный герой без ярко выраженной мужественности. За эту роль его номинировали на премию «Независимый дух» как лучшего актера второго плана (что большая редкость для актера, которого не раз награждали «Золотой малиной»).

« Девять ярдов» (2000)

Брюс Уиллис. Кадр из фильма «Девять ярдов»

Веселый и позитивный фильм о добрососедских отношениях. Дантист Николас Озерански вел спокойную и размеренную жизнь. Но знакомство с новым соседом Джимми Тюльпаном положило ей конец раз и навсегда. Тюльпан был профессиональным убийцей и украл у своего босса десять миллионов долларов. А жена Николаса — Софи — решила сдать Джимми его бывшему боссу. Эта роль будто создана для Уиллиса: ироничный, лукавый, излучающий харизму киллер, который размышляет о жизни красноречивыми цитатами.

« Смерть ей к лицу » (1992)

Брюс Уиллис. Кадр из фильма «Смерть ей к лицу»

Черная комедия со звездным актерским составом и оригинальным сюжетом. Пластический хирург в исполнении Брюса Уиллиса — размазня и мягкий недотепа, что снова выбивается из привычных ассоциаций об актере. В фильме солируют в основном другие персонажи, но не потеряться на фоне такого актерского ансамбля дорогого стоит — Мерил Стрип, Голди Хоун и Изабелла Росселини гармонируют с Уиллисом. Кстати, фильм получил Оскар за лучшие визуальные эффекты, обойдя фильм «Чужой 3» и «Бэтмен возвращается».

« 12 обезьян» (1995)

Брюс Уиллис. Кадр из фильма «12 обезьян»

Одна из важнейших картин 1990-х, философская антиутопия о парадоксах времени и мрачном будущем. Помимо Уиллиса в фильме ярко проявил себя Брэд Питт. Режиссер Терри Гиллиам дал Уиллису список типичных актерских клише, от которых он должен был отказаться во время съемок фильма, в него вошел и «стальной голубоглазый взгляд» — визитная карточка Брюса. Уиллис здесь снова в нетипичном образе замкнутого и потерянного человека — жертвы. Стоит отметить важность антуража и атмосферы, создающие оригинальную манеру повествования, которая еще больше помогает погрузиться в происходящее на экране.

« Счастливое число Слевина » (2005)

Брюс Уиллис. Кадр из фильма «Счастливое число Слевина»

Яркий криминальный триллер, где не так много Уиллиса, но без его харизмы фильм мог бы и не стать культовым. Заметно, что авторы заметно вдохновлялись колоритом Квентино Тарантино и Гая Ричи. Уиллис здесь вопиюще спокоен и рассудителен. В герое Уиллиса с псевдонимом Смит и фамилией Гудкэт («Меня зовут Гудкэт») угадывается другой безымянный герой вестернов, который похожим образом решал все проблемы.

« Неуязвимый » (2000)

Брюс Уиллис. Кадр из фильма «Неуязвимый»

Супергеройская драма М. Найта Шьямалана. Во многом это недооцененная картина, которая опередила свое время, но не получила большого кассового успеха. Фильм получился весьма спорным, и в нем режиссер старался деконструировать супергероику как жанр, что ему удалось. Однако со временем «Неуязвимый» заработал культовый статус, и Шьямалан снял спин-офф «Сплит», где у Уиллиса небольшое камео-сюрприз, а затем кроссовер «Стекло». В «Неуязвимом» Брюс Уиллис самодостаточно молчалив и загадочен, в нем сложно разглядеть супергероя, но фильм стоит смотреть ради концовки — она все расставит по местам.

« Криминальное чтиво » (1994)

Брюс Уиллис. Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Об этом фильме так много написано, что говорить о нем, может, и не стоит. Но Уиллис за эту роль, конечно, заслуживает отдельного упоминания. Брюс играет спортсмена по имени Бутч («имя ни хрена не означает»), который в последний момент срывает договорной бой, чем навлекает на себя гнев влиятельного гангстера.

На момент съемок только Уиллис мог похвастаться звездным статусом, но съемки в скромном и независимом «Чтиве» стали большим успехом как для создателей, так и благоприятно сказались на карьере самого Уиллиса. Ему удалось не только продемонстрировать свой актерский диапазон, но и заработать миллионы долларов благодаря процентам от сборов.