4 секрета привлекательности Рианны. Как певица ухаживает за собой

Даже во время беременности она не стесняется откровенных нарядов.

В перерыве Супербоула Рианна выступила на сцене впервые спустя почти пять лет и шокировала зрителей своей второй беременностью. Несмотря на заметный срок, певица выглядит прекрасно. В чем же ее секрет? Разбираемся вместе с экспертом.

Детокс-маски для лица

Это универсальное средство, которое помогает избавиться от токсичных веществ в клетках кожи. Использование таких масок необходимо в условиях современной экологической ситуации, особенно в мегаполисах. Ситуацию усугубляет городская пыль, избыточный ультрафиолет, вредные привычки и недостаток сна.

Под воздействием этих факторов ухудшается качество кожи, образуются темные пятна под глазами, с которыми и помогают бороться детокс-маски. По словам Рианны, маску лучше наносить вечером, чтобы за ночь кожа могла отдохнуть и восстановиться. Также перед нанесением обязательно очистить лицо с помощью паровой ванны или тоника.

Крем для тела со взбитым маслом

Взбитое масло — это пена из твердых масел (пальмового, кокосового, ши). Оно позволяет бережно увлажнять кожу, например после мытья посуды, так как образует защитную водоотталкивающую пленку. Также крем со взбитым маслом защищает кожу от перепадов температур.

Фото Global Look Press

Еще одно полезное свойство такого средства — благоприятное воздействие на ногти. При регулярном нанесении они становится более крепкими.

Интенсивное увлажнение кожи

Рианна известна не только своими хитами, но и собственной линейкой косметики. В этом и заключается один из секретов ее красоты: в создании продуктов певица принимает участие лично. Для Ри увлажнение кожи — ключевая процедура. Она отмечает, что кожа становится сухой независимо от количества выпитой воды, особенно в путешествиях.

Рианна рекомендует тщательно подбирать очищающее средство, чтобы не было сухостей и шелушения, но при этом кожа не становилась слишком жирной. Также для увлажнения певица советует применять гибрид тоника и сыворотки, который она называет жирной водой. Это средство осветляет и тонизирует кожу, уменьшает жирность и видимость пор.

Последний шаг в увлажняющем уходе Рианны — крем с SPF-30. Она тщательно растирает его в ладонях, прежде чем втирать в кожу, — так средство лучше впитывается.

Рацион с большим количеством белка

Рианна ест белок в любом виде и сочетает его с овощами, рисом и пастой. Примерное меню певицы выглядит так: яйца бенедикт, мясо краба, бекон и хаш из картофеля.

Фото Global Look Press

Как можно заметить, исполнительница не отказывает себе во вкусностях. Главное — следить за размером порций. Даже в путешествиях певица всегда берет с собой набор специй для изысканных блюд: карри, зиру, приправу Old Bay (смесь из лаврового листа, горчицы, черного перца, семян сельдерея, соли, мускатного ореха, гвоздики, сухого имбиря, сладкой паприки, жгучего перца, мейса, зеленого кардамона), филиппинский соус адобо и гранулы чеснока.

По словам эксперта, у Рианны достаточно специфический рацион по сравнению, например, со среднестатистическим российским. Традиционная еда для тех, кто родился или долгое время (не одно поколение) проживает в Америке, не такая, как у россиян. Многие из перечисленных продуктов могут неправильно усваиваться, особенно в представленном сочетании.

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