7 секретов привлекательности Бейонсе. В этом году певице исполнится 41 год
Американская певица Бейонсе восхищает поклонников своим умением быть неотразимой. Мать троих детей, в свой 41 год она выглядит на 30. Что же помогает звезде поддерживать себя в прекрасной форме?
Уход за кожей
Бейонсе редко делится, как она ухаживает за кожей, но кое-что все же известно из интервью с ней и ее постоянным визажистом Джоном Барнеттом.
Уход за лицом перед сном
Визажист певицы рассказывал, что настоятельно рекомендует своим клиентам всегда снимать макияж перед сном — даже если вы смертельно устали. И певица не пренебрегает этим советом. В 2011 году она призналась журналу Elle, что выглядит совсем не гламурно, когда ложится спать: кожа блестит от жирных уходовых средств — и не каких-нибудь брендовых и заоблачно дорогих, а доступных в любой (по крайней мере американской) аптеке. На тот момент Бейонсе пользовалась увлажняющей мазью Aquaphor, которая применяется для профилактики сухости, зуда и шелушения кожи.
Умеренное использование косметики
Джон Барнетт в одном из интервью подчеркнул, что Бейонсе не использует эксклюзивных уходовых средств — весь фокус в умении их применять. Например, многие, прежде чем нанести макияж, смазывают лицо увлажняющим кремом или лосьоном. Но не все знают: если не ждать, пока лосьон высохнет, а сразу нанести поверх него базу, она будет смотреться более естественно.
Кроме того, по словам визажиста, не все уходовые средства обязательно использовать строго по назначению: сыворотки, гели и кремы, предназначенные для зоны вокруг глаз, он советует использовать на любых проблемных частях лица, ведь их главная функция — маскировать микроморщинки. Точно так же крем для лица идеально подойдет для любых проблемных частей тела: шеи, зоны декольте, коленей, локтей и других сухих участков.
Пример Бейонсе показывает, что для сохранения отличной внешности заботиться стоит не только о коже лица. Благодаря достаточному вниманию и коже тела певица может позволить себе появляться в весьма открытой одежде на концертах и фотосессиях.
Не в первый раз мы видим совет от звезд — минимальное использование косметики, очищение кожи и увлажнение. Действительно, используя химические средства (особенно это касается консилеров, тональных основ, пудры), мы не только забиваем поры и препятствуем дыханию кожи, но и меняем ее кислотно-щелочной баланс. Это ведет к сухости или, наоборот, жирности из-за излишней работы сальных желез. Секрет здоровой кожи — здоровье кишечника и минимальное использование косметических средств (какими бы качественными и дорогими они ни были). Состав кремов и сывороток важно подбирать максимально натуральный, лучше совместно с косметологом, который учтет особенности вашей кожи.
Питание
Растительная диета и особое внимание к рациону
Бейонсе — сторонница растительного рациона, хотя придерживается его не всегда. Наиболее строго певица следит за питанием во время подготовки к крупным шоу. Например, документальный фильм певицы «Возвращение домой» рассказывает, что перед выступлением на знаменитом музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии она около месяца придерживалась специальной веганской диеты по системе Марко Боргеса.
В обычной жизни Бейонсе позволяет себе более разнообразное меню. В одном из интервью она описала свой обычный рацион. Певица никогда не пропускает завтрак, чтобы запастись энергией на весь день, каждый час которого расписан. Утром она обычно съедает омлет из белков, смузи или цельнозерновые хлопья с нежирным молоком. Обед и ужин включают много рыбы и овощей. Между основными приемами пищи Бейонсе может перекусить протеиновым батончиком с фруктами и даже съесть немного попкорна.
В выходные Бейонсе любит расслабиться и поужинать в любимом ресторане или пиццерии. Причем от бокала красного вина она не отказывается.
Замечаю, что многие западные знаменитости следуют растительному питанию и считают это своим секретом молодости. Хочу предостеречь. Это сугубо индивидуально. Мы видим пример Индии, где многие жители вегетарианцы и чувствуют себя при таком питании замечательно. Но если человек всю жизнь ел мясо, и предки его ели мясо, и народы, населяющие место его рождения, ели мясо, то вегетарианская диета может спровоцировать сбой в организме. Следуйте пищевым традициям своей культуры, это важно для здоровья.
Вода и детокс
Бейонсе старается пить много воды с лимоном — не менее одного галлона (около 3,7 л) в день! Также от ее визажиста Джона Барнетта известно, что певица регулярно употребляет соки для детокса, особенно сок капусты — источник витамина К, который способствует обновлению клеток кожи.
Кстати, вода с лимоном по утрам не мифическое средство, а вполне себе реальное и полезное. Такая вода помогает запустить механизмы корректного пищеварения.
Тренировки
Регулярная физическая активность
Подтянутая фигура Бейонсе — предмет для зависти многих модниц. Но в одном из интервью звезда признавалась, что стройность не дана ей от природы. Чтобы хорошо выглядеть, ей приходится много трудиться.
В периоды подготовки к шоу график тренировок и танцевальных репетиций певицы становится особенно напряженным, тогда Бейонсе не дает себе никаких поблажек. Но и на постоянной основе она регулярно тренируется. Так что ее знаменитая фигура, в том числе эффектные ноги, которые она любит демонстрировать на фотосессиях и шоу, — полностью ее заслуга.
Бег и бокс
Бейонсе повышает свою выносливость, занимаясь боксом и совершая регулярные пробежки. Популярный физиологист Марко Боргес в одном из интервью рассказал, что беговые тренировки идеально подходят для развития выносливости и взрывных качеств, которые необходимы певице для выступлений на сцене. По его словам, обычно Бейонсе чередует одну минуту бега с двумя минутами быстрой ходьбы на протяжении получаса.
Комплексы специальных упражнений
В социальных сетях Бейонсе поделилась одной из своих тренировочных схем. Она включает интенсивные энергозатратные, но вполне доступные упражнения, которые можно позаимствовать у любого фитнес-тренера.
К примеру, певица отжимается в положении стоя, приседает с мячом, занимается с гантелями, выполняет разнообразные выпады и прыжки. Комплекс упражнений направлен не только на сжигание лишних калорий, но и на развитие силы и координации движений, что также помогает звезде блистать на концертах.
Поддержание физической формы — важная часть образа жизни здорового человека. При недостаточной двигательной активности развивается инсулинорезистентность (невосприимчивость организма к инсулину) и метаболический синдром (ожирение вкупе с другими проблемными состояниями). Выбрать можно любой вид спорта, комбинировать упражнения (кардио и силовые), а также не стоит забывать про растяжку.
У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!