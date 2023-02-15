7 секретов привлекательности Бейонсе. В этом году певице исполнится 41 год

А ее красоте и физической форме можно только позавидовать .

Американская певица Бейонсе восхищает поклонников своим умением быть неотразимой. Мать троих детей, в свой 41 год она выглядит на 30. Что же помогает звезде поддерживать себя в прекрасной форме?

Уход за кожей

Бейонсе редко делится, как она ухаживает за кожей, но кое-что все же известно из интервью с ней и ее постоянным визажистом Джоном Барнеттом.

Уход за лицом перед сном

Визажист певицы рассказывал, что настоятельно рекомендует своим клиентам всегда снимать макияж перед сном — даже если вы смертельно устали. И певица не пренебрегает этим советом. В 2011 году она призналась журналу Elle, что выглядит совсем не гламурно, когда ложится спать: кожа блестит от жирных уходовых средств — и не каких-нибудь брендовых и заоблачно дорогих, а доступных в любой (по крайней мере американской) аптеке. На тот момент Бейонсе пользовалась увлажняющей мазью Aquaphor, которая применяется для профилактики сухости, зуда и шелушения кожи.

Фото Getty Images

Умеренное использование косметики

Джон Барнетт в одном из интервью подчеркнул, что Бейонсе не использует эксклюзивных уходовых средств — весь фокус в умении их применять. Например, многие, прежде чем нанести макияж, смазывают лицо увлажняющим кремом или лосьоном. Но не все знают: если не ждать, пока лосьон высохнет, а сразу нанести поверх него базу, она будет смотреться более естественно.

Кроме того, по словам визажиста, не все уходовые средства обязательно использовать строго по назначению: сыворотки, гели и кремы, предназначенные для зоны вокруг глаз, он советует использовать на любых проблемных частях лица, ведь их главная функция — маскировать микроморщинки. Точно так же крем для лица идеально подойдет для любых проблемных частей тела: шеи, зоны декольте, коленей, локтей и других сухих участков.

Пример Бейонсе показывает, что для сохранения отличной внешности заботиться стоит не только о коже лица. Благодаря достаточному вниманию и коже тела певица может позволить себе появляться в весьма открытой одежде на концертах и фотосессиях.

Питание

Р астительная диета и особое внимание к рациону

Бейонсе — сторонница растительного рациона, хотя придерживается его не всегда. Наиболее строго певица следит за питанием во время подготовки к крупным шоу. Например, документальный фильм певицы «Возвращение домой» рассказывает, что перед выступлением на знаменитом музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии она около месяца придерживалась специальной веганской диеты по системе Марко Боргеса.

Фото Getty Images

В обычной жизни Бейонсе позволяет себе более разнообразное меню. В одном из интервью она описала свой обычный рацион. Певица никогда не пропускает завтрак, чтобы запастись энергией на весь день, каждый час которого расписан. Утром она обычно съедает омлет из белков, смузи или цельнозерновые хлопья с нежирным молоком. Обед и ужин включают много рыбы и овощей. Между основными приемами пищи Бейонсе может перекусить протеиновым батончиком с фруктами и даже съесть немного попкорна.

В выходные Бейонсе любит расслабиться и поужинать в любимом ресторане или пиццерии. Причем от бокала красного вина она не отказывается.

Вода и детокс

Бейонсе старается пить много воды с лимоном — не менее одного галлона (около 3,7 л) в день! Также от ее визажиста Джона Барнетта известно, что певица регулярно употребляет соки для детокса, особенно сок капусты — источник витамина К, который способствует обновлению клеток кожи.

Тренировки

Регулярная физическая активность

Подтянутая фигура Бейонсе — предмет для зависти многих модниц. Но в одном из интервью звезда признавалась, что стройность не дана ей от природы. Чтобы хорошо выглядеть, ей приходится много трудиться.

Фото Getty Images

В периоды подготовки к шоу график тренировок и танцевальных репетиций певицы становится особенно напряженным, тогда Бейонсе не дает себе никаких поблажек. Но и на постоянной основе она регулярно тренируется. Так что ее знаменитая фигура, в том числе эффектные ноги, которые она любит демонстрировать на фотосессиях и шоу, — полностью ее заслуга.

Бег и бокс

Бейонсе повышает свою выносливость, занимаясь боксом и совершая регулярные пробежки. Популярный физиологист Марко Боргес в одном из интервью рассказал, что беговые тренировки идеально подходят для развития выносливости и взрывных качеств, которые необходимы певице для выступлений на сцене. По его словам, обычно Бейонсе чередует одну минуту бега с двумя минутами быстрой ходьбы на протяжении получаса.

Комплексы специальных упражнений

В социальных сетях Бейонсе поделилась одной из своих тренировочных схем. Она включает интенсивные энергозатратные, но вполне доступные упражнения, которые можно позаимствовать у любого фитнес-тренера.

Фото Getty Images

К примеру, певица отжимается в положении стоя, приседает с мячом, занимается с гантелями, выполняет разнообразные выпады и прыжки. Комплекс упражнений направлен не только на сжигание лишних калорий, но и на развитие силы и координации движений, что также помогает звезде блистать на концертах.

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!