6 российских мужчин-знаменитостей, которые отлично выглядят на пляже
Лето — сезон купальников, коротких шорт и легкой открытой одежды. Особое внимание своему внешнему виду в это время уделяют и звезды.
В этой статье рассказываем о мужчинах российского шоу-бизнеса, которые находятся в прекрасной форме и потрясающе выглядят на пляже.
Павел Деревянко
Павел занимается боксом и регулярно тренируется в зале. После основной тренировки актер обязательно уделяет время растяжке. «Павел любит стретчинг, у него хорошая растяжка. Поэтому 20-30 минут после основной тренировки мы уделяем МФР (миофасциальный релиз) и стретчингу», — рассказывает тренер Деревянко о тренировочном процессе актера.
Растягиваться нужно, но не обязательно после основной тренировки, это может быть и отдельная активность. На силовых тренировках основное усилие приходится на мышечное сокращение, растягивание мышц после тренировки — это противоположное движение.
Так, с помощью растягивающих упражнений снимается гипертонус (забитость) мышц. Все спортсмены-долгожители (те, кто могут выступать длительное время) уделяют немало времени растяжке после тренировок.
Сергей Лазарев
Фанаты ценят Сергея Лазарева не только за его талант, но и за отличную спортивную форму. Певец занимался спортом в детстве, а сейчас продолжает тренировки, имея хорошо развитый мышечный каркас, и придерживается правильного питания.
40-летнему Лазареву удается отлично выглядеть благодаря дисциплине. В одном из интервью актер признается: «Часто слышу от людей: «Да нам некогда заниматься!» Это все неправда. Встал на час раньше и делай упражнения хоть дома, если нет возможности пойти в спортзал. Я периодически так делаю и дома, и на гастролях. Спокойно за 40 минут в своей комнате могу напрячь все группы мышц».
Роман Курцын
Актер Роман Курцын получил роли в фильмах «Я худею» и «Фитнес» во многом благодаря отличной фигуре и рельефному прессу. Роман всю жизнь занимается спортом, а в 17 лет даже стал чемпионом России по армрестлингу. Сейчас актер предпочитает заниматься в спортзале, а о процессе тренировок рассказывает на собственном YouTube-канале. После интенсивных тренировок Роман отправляется на 15-20-минутный массаж для расслабления мышц.
За 15-20 минут массажа можно проработать не больше одной зоны. Спортивный, оздоровительный и восстановительный массажи обычно занимают больше времени. Однако если ваш массажист предложит 20-минутный массаж, от которого будет польза, то почему бы не попробовать.
Алексей Воробьев
Певец Алексей Воробьев практически ежедневно посещает спортивный зал, делая упражнения на разные группы мышц. Иногда Воробьев уделяет спорту 20 минут в день, иногда — более часа. Секретом своего идеального торса Алексей Воробьев называет упражнения на турнике, которые укрепляют руки и делают спину более рельефной.
На перекладине (турнике) можно неплохо нагрузить мышцы спины, пресса, бицепса, чуть сложнее и только в 1-2 движениях — мышцы груди, трицепса и плеч. Турник остается отличным снарядом, который я использую минимум один раз в неделю и в каждой тренировке спины, но полноценно заменить тренажерный зал он не сможет.
Владимир Яглыч
Основа тренировок 40-летнего Владимира Яглыча — упорство и дисциплина. Актер не любит пропускать занятия, старается усердно заниматься, хорошо отдыхать и правильно питаться. Яглыч перепробовал множество спортивных хобби: фигурное катание, хоккей и мотофристайл. Разнообразные силовые тренировки в сочетании с кардионагрузками делают Яглыча одним из самых спортивных звезд отечественного шоу-бизнеса.
Силовые тренировки нужны для здоровья (мышечная память, здоровые суставы и связки, поддержание мышц в тонусе, стимуляция выработки гормонов, кровообращение по всему телу). Также они способствуют удержанию мышечной массы, так как с возрастом ее процент начинает постепенно снижаться.
Дмитрий Нагиев
Телеведущий Дмитрий Нагиев еще в детстве начал заниматься самбо и даже стал мастером спорта СССР по этому виду. Сейчас Нагиеву 56 лет, он тренируется трижды в неделю и правильно питается. Дмитрий полностью отказался от жирной еды и полуфабрикатов, заменив их более полезными домашними альтернативами. Основа тренировочного процесса звезды — бег и кардионагрузки.
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