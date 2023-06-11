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Сегодня, 16:00

6 российских мужчин-знаменитостей, которые отлично выглядят на пляже

Анастасия Серебренникова
Автор
Александр Карпов
Фитнес-тренер
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Проверка фактов

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Певец Сергей Лазарев
Фото Соцсети

Лето — сезон купальников, коротких шорт и легкой открытой одежды. Особое внимание своему внешнему виду в это время уделяют и звезды.

В этой статье рассказываем о мужчинах российского шоу-бизнеса, которые находятся в прекрасной форме и потрясающе выглядят на пляже.

Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко
Фото Соцсети

Павел занимается боксом и регулярно тренируется в зале. После основной тренировки актер обязательно уделяет время растяжке. «Павел любит стретчинг, у него хорошая растяжка. Поэтому 20-30 минут после основной тренировки мы уделяем МФР (миофасциальный релиз) и стретчингу», — рассказывает тренер Деревянко о тренировочном процессе актера.

Растягиваться нужно, но не обязательно после основной тренировки, это может быть и отдельная активность. На силовых тренировках основное усилие приходится на мышечное сокращение, растягивание мышц после тренировки — это противоположное движение.

Так, с помощью растягивающих упражнений снимается гипертонус (забитость) мышц. Все спортсмены-долгожители (те, кто могут выступать длительное время) уделяют немало времени растяжке после тренировок.
Александр Карпов
Фитнес-тренер

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев
Фото Соцсети

Фанаты ценят Сергея Лазарева не только за его талант, но и за отличную спортивную форму. Певец занимался спортом в детстве, а сейчас продолжает тренировки, имея хорошо развитый мышечный каркас, и придерживается правильного питания.

40-летнему Лазареву удается отлично выглядеть благодаря дисциплине. В одном из интервью актер признается: «Часто слышу от людей: «Да нам некогда заниматься!» Это все неправда. Встал на час раньше и делай упражнения хоть дома, если нет возможности пойти в спортзал. Я периодически так делаю и дома, и на гастролях. Спокойно за 40 минут в своей комнате могу напрячь все группы мышц».

Роман Курцын

Актер Роман Курцын
Фото Соцсети

Актер Роман Курцын получил роли в фильмах «Я худею» и «Фитнес» во многом благодаря отличной фигуре и рельефному прессу. Роман всю жизнь занимается спортом, а в 17 лет даже стал чемпионом России по армрестлингу. Сейчас актер предпочитает заниматься в спортзале, а о процессе тренировок рассказывает на собственном YouTube-канале. После интенсивных тренировок Роман отправляется на 15-20-минутный массаж для расслабления мышц.

За 15-20 минут массажа можно проработать не больше одной зоны. Спортивный, оздоровительный и восстановительный массажи обычно занимают больше времени. Однако если ваш массажист предложит 20-минутный массаж, от которого будет польза, то почему бы не попробовать.
Александр Карпов
Фитнес-тренер

Алексей Воробьев

Певец Алексей Воробьев
Фото Соцсети

Певец Алексей Воробьев практически ежедневно посещает спортивный зал, делая упражнения на разные группы мышц. Иногда Воробьев уделяет спорту 20 минут в день, иногда — более часа. Секретом своего идеального торса Алексей Воробьев называет упражнения на турнике, которые укрепляют руки и делают спину более рельефной.

На перекладине (турнике) можно неплохо нагрузить мышцы спины, пресса, бицепса, чуть сложнее и только в 1-2 движениях — мышцы груди, трицепса и плеч. Турник остается отличным снарядом, который я использую минимум один раз в неделю и в каждой тренировке спины, но полноценно заменить тренажерный зал он не сможет.
Александр Карпов
Фитнес-тренер
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Владимир Яглыч

Владимир Яглыч
Фото Соцсети

Основа тренировок 40-летнего Владимира Яглыча — упорство и дисциплина. Актер не любит пропускать занятия, старается усердно заниматься, хорошо отдыхать и правильно питаться. Яглыч перепробовал множество спортивных хобби: фигурное катание, хоккей и мотофристайл. Разнообразные силовые тренировки в сочетании с кардионагрузками делают Яглыча одним из самых спортивных звезд отечественного шоу-бизнеса.

Силовые тренировки нужны для здоровья (мышечная память, здоровые суставы и связки, поддержание мышц в тонусе, стимуляция выработки гормонов, кровообращение по всему телу). Также они способствуют удержанию мышечной массы, так как с возрастом ее процент начинает постепенно снижаться.
Александр Карпов
Фитнес-тренер
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Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев
Фото Соцсети

Телеведущий Дмитрий Нагиев еще в детстве начал заниматься самбо и даже стал мастером спорта СССР по этому виду. Сейчас Нагиеву 56 лет, он тренируется трижды в неделю и правильно питается. Дмитрий полностью отказался от жирной еды и полуфабрикатов, заменив их более полезными домашними альтернативами. Основа тренировочного процесса звезды — бег и кардионагрузки.

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