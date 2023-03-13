5 правил стиля модели Хейли Бибер. Она считается одной из самых влиятельных девушек в мире моды
Американская модель Хейли Бибер не боится соединять вещи, которые, казалось бы, невозможно представить вместе. Например, нежные летние платья и грубую массивную обувь. В 2017 году на церемонии FN Achievement Awards Хейли назвали самой влиятельной девушкой в мире стиля. С тех пор она не сдает позиции. Разбираем гардероб модели вместе со стилистом Fashion week Dubai 2023 Алесей Анисимовой.
Хейли Бибер сама создает стиль и задает тренды. Она выходит в новом классном луке, а позже за ней начинают повторять. За ней следят очень многие и пытаются использовать в своем гардеробе ее фишки.
Стрит стайл
Основная часть гардероба Хейли Бибер — это удобная одежда, в которой комфортно ходить каждый день.
Модель отлично сочетает велосипедки, которые подчеркивают ее стройные ноги, и оверсайз худи. В случаях, когда звезда выбирает объемные спортивные штаны, она старается подчеркнуть изящную талию, надевая кроп-топ.
Внимание к деталям
Несмотря на то что в повседневных образах Хейли придерживается достаточно простых сочетаний, она все же уделяет особое внимание аксессуарам.
Как правило, модель появляется на публике в массивных серьгах и кольцах. Также звезда любит сочетать разные цепочки. В основном модель предпочитает золотые аксессуары.
Монохром
Монохромные луки всегда так или иначе привлекают внимание. Модель собирает их как в ярких цветах, так и в классических черном или белом.
Яркие элементы
Достаточно часто Хейли можно увидеть в минималистичном стиле: классические джинсы, белая футболка и кроссовки. Или костюмы в нейтральных бежевых оттенках. При этом в такой простой образ она с легкостью добавит яркий акцент. Обычно это верхний слой одежды или аксессуары.
Короткие вещи
Модель регулярно занимается спортом, поэтому нужды скрывать фигуру совершенно нет. В выборе одежды Хейли уделяет немало внимания коротким футболкам или кроп-топам, которые подчеркивают рельеф ее фигуры. Укороченный верх звезда нередко сочетает с джинсами/штанами с низкой посадкой.
Хейли Бибер — обладательница длинных и стройных ног, которые она также не любит прятать. Поэтому в ее гардеробе нередко можно встретить платья или юбки длины мини.
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