Ваш новый «Стиль жизни». Рассказываем о масштабном перезапуске ЗОЖ-раздела

Привет! Это Валерия Баринова, шеф-редактор направления «Стиль жизни». И я к вам с новостями.

Давно не секрет, что мир медиа не стоит на месте. Все меняется с невероятно стремительной скоростью. Мы не только открыты к этим изменениям, но и сегодня инициируем их сами. С этого дня ваш (и наш) «Стиль жизни» больше не будет прежним: мы запускаем масштабное обновление раздела!

Нам не важно, какой образ жизни вы ведете, потому что мы уверены — наши читатели тоже хотят стать лучше. Уже несколько лет мы рассказываем вам о качественном образе жизни и том, как его «прокачать» без радикальных мер и перегибов. Вы можете начинать утро субботы с просекко и утро воскресенья — с пробежки. Это нормально. Скажу по-секрету: глютен и сахар — тоже не главные враги человечества.

В обновленном «Стиле жизни» мы с проверенными экспертами рассказываем, как и что есть, чтобы было действительно полезно, как тренироваться без травм и отторжения, к какому врачу обратиться, если вдруг здоровье все-таки «подкачало». А еще — как выстраивать отношения с другими людьми, куда поехать отдохнуть, если почти весь бюджет уже растрачен, где найти мотивацию и что посмотреть сегодня вечером, если все сериалы уже надоели.

А читать (и смотреть!) про это теперь еще проще. Мы знаем, что вам важно быть в курсе последних трендов и новостей. О них можно узнать в блоках «Статьи» и «Новости» на главной странице раздела. Она, кстати, стала удобнее и понятнее для навигации.

Все интересующие вас вопросы можно оставлять теперь не только в комментариях (хотя мы отвечаем и там). Для того, чтобы ничего не потерялось, мы сделали блок «Вопросы и ответы». Там наши эксперты помогут разобраться в любой проблеме: опубликуем анонимно, а когда ответим, сообщим по почте.

Конечно, мы не обошли стороной и видео. Все ролики собрали в отдельном блоке. Приоткрою еще один секрет: у нас на них большие планы! Так что следите за дальнейшими обновлениями.

Кроме того, вы можете поближе познакомиться с нашими экспертами. Самых активных из них так же видно на главной странице раздела.

Но и это не все! Мы весь год анализировали контент, обсуждали идеи, наблюдали за поведением пользователей. И добавили то, чего нам так не хватало.

Теперь вы точно не потеряетесь в большом количестве информации. В верхней части сайта появилась полоса прогресса, которая помогает определить, как много вы уже прочли и сколько еще осталось.

Кроме того, мы добавили время прочтения каждого материала, чтобы вы могли грамотно встроить его в свое расписание.

Ну а если вас вдруг что-то отвлечет, не расстраивайтесь — вы всегда можете найти недочитанные статьи в блоке «Вы ранее читали».

Уже сегодня в «Стиле жизни» собрано все, что нужно, чтобы провести время с пользой. Но дальше — еще больше. Пишите ваши впечатления в комментариях и оставайтесь с нами!