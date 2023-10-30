Традиции празднования Хэллоуина в разных странах

Во многих торговых центрах и развлекательных заведениях появилась мистическая праздничная символика: тыквы, ведьминские шляпы, летучие мыши и так далее. А молодежь охотно участвует в костюмированных вечеринках и украшает дома «страшными» атрибутами. Всеми виной Хэллоуин — праздник всех святых. Дмитрий Лукьянчук, путешественник-исследователь, помог разобраться, в чем смысл этого праздника и как его отмечают в разных странах.

В чем смысл праздника Хэллоуин

До прихода христианства праздники имели четко выраженную сезонность: начало года, середина лета, сбор урожая и так далее. Впоследствии на эти языческие праздники наложились христианские. Хэллоуин, сейчас известный как канун Дня всех святых, изначально тоже был языческим праздником, который отмечали кельты, то есть древние жители Британских островов.

После христианизации Европы католики стали отмечать новый праздник — Вечер всех святых, преимущественно мучеников. Изначально его праздновали 13 мая (эта дата совпадала с Лемурией — древнеримским праздником мертвых). После освящения капеллы всех святых в соборе святого Петра — оно состоялось 1 ноября — День всех святых стали праздновать в новую дату. А чтобы не утрачивать связь с поминовением мертвых, 2 ноября в католицизме стали отмечать День всех усопших верных. В этот день поминают не святых, принявших мученическую смерть, а умерших близких.

По прошествии времени «вечер» всех святых (All Hallows' Evening) стал «кануном» на дня всех святых (с англ. —All Hallows' Even). Отсюда название Хэллоуин (с англ. — Halloween).

В каких странах отмечают Хэллоуин

Несмотря на то что День всех святых — праздник, общий для всех католиков и частично для протестантов, канун этого праздника, совпадающий с Самайном, отмечали в основном жители Британских островов. После массовой эмиграции ирландцев в Северную Америку праздник стал популярен в США. В XX веке Хэллоуин начали отмечать в странах, тесно связанных с США: Канаде, Японии, Южной Корее. Массовая культура (прежде всего кино и музыка) сделала праздник широко известным в Индии, России и других странах, никак не связанных ни с кельтами, ни с американцами.

Отметим, что в православии есть свой День всех святых (он отмечается в восьмую субботу после Пасхи) и множество дней поминовения умерших. Но это не мешает отмечать и Хэллоуин.

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Как празднуют Хэллоуин в разных странах мира

Ирландия

В этой стране Хэллоуин больше остается Самайном, чем кануном католического праздника. 31 октября здесь принято поминать умерших родных и рассказывать разные легенды и страшилки. Страшные истории — давняя традиция, восходящая к поверью о том, что в ночь на Самайн умирают люди, нарушившие гейсы, то есть родовые или личные табу.

Не менее древняя традиция — зажигать большие свечи и костры. Когда-то огонь использовали для очистительного обряда: через него прыгали, чтобы защитить себя от всякого зла, между кострами проводили скот, чтобы сберечь его от болезней. Сейчас символика изменилась.

Зажигают огни и в так называемом светильнике Джека (jack-o'-lantern). Интересно, что традиция вырезать его из тыквы — американская. Кельты делали такие фонари из репы или брюквы. Фонари отсылают к традиционным для кельтского фольклора блуждающим огням, на которые наложилась гораздо более современная легенда о Джеке, осужденном блуждать по миру до дня Страшного суда.

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Также в Ирландии принято просить сладости, угрожая сделать хозяину какую-нибудь мелкую пакость, если он не даст угощение.

А вот фраза «trick-or-treat» (на русский часто переводится как «гадость или сладость») — американская.

Кстати, в Ирландии есть традиционные сладости, которые готовят не в качестве угощения, а чтобы погадать.

Гадают и другими способами: например, девушка, желающая выйти замуж, должна подняться по темной лестнице спиной вперед, а потом посмотреть в зеркало, чтобы увидеть суженого. Но можно увидеть череп или даже Кровавую Мэри.

Более безобидный способ: срезать кожуру апельсина, бросить ее через плечо и по форме стружки узнать первую букву имени будущего мужа.

США

Именно американцы сделали Хэллоуин коммерчески успешным проектом. Они же установили основные традиции: переодеваться в костюмы нечисти, готовить блюда с символикой праздника, проводить тематические вечеринки и украшать дома.

Традиция переодеваться никак не связана с европейскими ряжеными, которые пугали и веселили людей, хотя, на первый взгляд, между ними много общего. На самом деле маскарадные костюмы больше относятся к костюмированным балам знати. Пристрастие жителей США ко всевозможным шоу тоже сыграло роль в формировании традиции.

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Помимо частных вечеринок, в Америке есть традиция ходить на страшные аттракционы. Такие тематические развлечения вроде дома с привидениями есть не только в Диснейленде.

Заботясь о слабонервных, которые могут получить разрыв сердца от испуга, американские законодатели обязали владельцев заранее предупреждать посетителей о том, с какими спецэффектами они столкнутся.

Канада

В Канаде за счет близости к США традиции празднования очень похожи.

Дети и взрослые приходят в костюмах, причем у каждой школы может быть свой «дресс-код».

Австралия

Среди первых колонистов континента, несомненно, были потомки кельтов. Но традиция празднования Хэллоуина больше связана с распространением американской культуры, чем с ирландским и шотландским Самайном. Поэтому в Австралии культура переодеваний, выклянчивания сладостей и вырезания лиц на тыквах восходит скорее к традициям Штатов.

Япония и Южная Корея

В этих странах есть собственные традиции изготовления масок и костюмов, поэтому праздник пришелся кстати. Распространены как частные тематические вечеринки, так и крупные костюмированные парады. В этих странах собираются многотысячные толпы, и такие шествия иногда заканчиваются печально. Например, в 2022 году во время давки в Сеуле погибло больше 100 человек.

Мексика

В Мексике, хотя она находится совсем рядом с США, с 31 октября по 2 ноября отмечается собственный праздник: День мертвых (с исп. El Dia de Muertos).

Этот праздник, вероятно, даже древнее кельтского Самайна: его праздновали 2500-3000 лет назад.

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День мертвых отмечают не только в Мексике, но и в Никарагуа, Гондурасе и Гватемале. Во время Дня мертвых там проводятся карнавалы и другие массовые мероприятия.

Посещение кладбищ — обязательная составляющая. На них приносят любимую еду и напитки умерших, на могилы детей — игрушки и сладости. Все это для того, чтобы побудить души почивших близких пообщаться с живыми.

Череп имеет много разных названий: калавера Катрина, череп Катрины или просто Катрина. Изначально изображение черепа в модной шляпе должно было напоминать о том, что богатые и знатные тоже смертны. После того как Диего Ривера изобразил Катрину, себя и Фриду Кало на фреске «Сон о воскресном вечере в парке Аламеда», Катрина стала символом Дня мертвых. Впрочем, в Мексике особое отношение к черепам. Например, до появления конкистадоров индейцы нередко хранили дома черепа близких, чтобы они напоминали о постоянном переходе от рождения к смерти и о трансформации всего во все.