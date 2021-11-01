Страшно красивые. В кого звезды спорта нарядились на Хэллоуин

Подборка, которую можно листать очень долго.

Каждый год в конце октября наступает праздник, который не очень популярен в России, но является традиционным и любимым для Америки и западных стран. Все потому, что Хэллоуин — время, когда можно круто проявить свою фантазию и одеться в умопомрачительный костюм какого-нибудь злодея, нанести на лицо устрашающий грим и поехать пугать своих друзей и коллег на вечеринку. Или же просто в гости, ибо в коронавирусное время не каждый хочет рисковать, находясь среди большой и плотной толпы в клубе.

Естественно, ежегодно всплывает тема, которая нравится очень многим. Например, одно время была очень популярна калавера — символ мексиканского Дня мертвых. Кстати никакого негативного оттенка праздник не несет, наоборот, он является добрым и светлым днем в мексиканской культуре. Позже всем дико нравился образ Харли Квин или обтягивающие трико «Мстителей». А что очень актуально для 2021 года? Ответ прост и укладывается в три слова — «Игра в кальмара». Зеленые спортивные костюмы участников сверхпопулярного сериала, а также розовые комбинезоны охранников с «фехтовальными» масками — то, во что просто обязаны одеваться все без исключения любители Хэллоуина.

Но так ли это среди спортсменов? Быть может кто-то выбирает нестареющую классику, а не мейнстримные веяния? Смотрим.

Леброн Джеймс

Что там я говорил о классике? Топовый американский баскетболист предпочитает именно ее. Перчатка с лезвиями, шляпа и полосатый свитер — такой образ Фредди Крюгера подростки наверняка назовут «бумерским».

Килиан Мбаппе

Помните старый добрый комедийный фильм из конца 80-х «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи? Килиан Мбаппе вместе с другом вдохновлялись именно им, но добавили к образу крайне пугающий оскал.

Пейдж Спиранак

Одна из самых красивых гольфисток мира подчеркнула свою фигуру образом в стиле Харли Квин. Было бы странно, если бы никто не выбрал известную и очаровательную злодейку из комиксов DC.

Поль Погба

Француз не стал заморачиваться костюмом, тем более что он уж очень любит модные брендовые вещи. Зато над лицом поработал до неузнаваемости.

Егор Яковлев

Нашлось место и нашим спортсменам. Егор Яковлев сейчас играет за «Магнитку», но у него был и нхловский период карьеры. Возможно именно он и завлек Егора в этот костюмированный праздник. Хоккеист преобразился в культового персонажа 90-х — Терминатора. Или как он сам себя назвал — Якинатора.

Михаил Сергачев

А вот Михаил Сергачев успешно играет за «Тампу», поэтому в его появлении на Хэллоуине вообще нет ничего странного. Для мероприятия он выбрал клоуна Пеннивайза из фильма «Оно».

Бернд Лено

Нет, фото немецкого голкипера «Арсенала» тут не будет. Но есть кое-что получше — его прекрасная жена София. И не говорите, что вы разочарованы такой заменой.

Неймар

А Неймар пошел по мексиканскому пути. Тот самый макияж ко Дню мертвых украсил его лицо.

Кстати, в «ПСЖ» совершенно спокойно устроили командную вечеринку, несмотря на мировую угрозу ковида. Помимо выше упомянутых Мбаппе и Неймара, на фото засветились одноклубники Леандро Паредес и Кейлор Навас.

Пи-Кей Суббан

Темнокожий хоккеист — известный весельчак и Хэллоуин он пропустить никак не мог. Образ Майкла Джексона из клипа «Thriller» готов, и полистав фотографии, можно увидеть все безумие игроков «Нью-Джерси».

Нельсон Семеду

Португальский защитник, как и Михаил Сергачев, вдохновился Пеннивайзом и его костюм получился гораздо реалистичнее и устрашающе. Можно реально испугаться, увидев такого персонажа в ночи перед домом.

Андрес Иньеста

Легендарный испанец на закате карьеры тихонько пылит в японском «Виссел Кобе», но и про Хэллоуин не забывает.

Яна Куницкая

Бойцу ММА Яне Куницкой не удалось попасть на настоящий праздник. Она продолжает тренироваться, даже будучи в положении. Но и частичку Хэллоуина все равно зацепила.

Вагнер Лав

Вот мы и дошли до «Игры в кальмара». Хорошо знакомый всем любителям российского чемпионата Вагнер Лав скрывается под маской охранника из сериала. Странно, но его жена не стала выбирать образ под стать. Ей больше нравится Малифисента.

Робин Лопес

Баскетболист «Вашингтон Уизардс» Робин Лопес легко может претендовать на лучший хэллоуинский креатив года. И все благодаря его жене Кристине Варгас. Если Лопес просто натянул костюм пусть очень высокого, но все же банального Бетмена, то его жена точно берет приз за лучшее преображение года. Ее превращение в Пингвина выглядит просто потрясающе.

Дарья Касаткина

Нашлась среди спортсменов и своя Чудо-женщина. Теннисистке Дарье Касаткиной очень идет костюм супергероини. Вот бы еще и спортивные результаты можно было описывать в приставкой «чудо».

Марко Асенсио

Джокеров сегодня еще не было. И как минимум первым в нашей подборке джокером становится Марко Асенсио из «Реала». А его стройная подруга Сандра Гарал облачается в яркий костюм героини Умы Турман из «Убить Билла».

Руди Гобер

Еще один кандидат на костюм года — центровой «Юты» Руди Гобер. Быть может на фото не очень понятно, но Руди изображает COVID-19. И с этим связана забавная предистория. В начале пандемии он публично отрицал проблему, смеялся над этими вашими вирусами, и именно он стал первым игроком, подцепившим болезнь, а регулярный чемпионат НБА был приостановлен. Тогда баскетболисту пришлось выслушать очень много критики в свой адрес, но в стремлении к иронии Гобер, как мы видим, останавливаться не собирается.

Тьяго Алькантара

Пока семья Алькантары наряжалась в привычных супергероев и ведьмочек, футболист выбрал не очень понятный образ. То, что закрывает его лицо, напоминает смесь масок Анонимуса и Ренча — персонажа из игры Watch Dogs 2.

Жоржиньо

Полузащитник «Челси» Жоржиньо захотел нарядится в страшилку своего детства. Всем, кому сейчас около 30 лет или больше, наверняка хорошо известен Битлджус — персонаж одноименного фильма от оскароносного Тима Бертона.

Джорджо Кьеллини

«Восставший из ада» итальянец Джорджо Кьеллини испугает кого хочешь. Хорошо, что его дочь точно знает, кто скрывается под маской и испугаться надо лишь для хорошего кадра.

Лукас Окампос

Еще она бомба этой подборки — жена футболиста «Севильи» Окампоса. Если полистать фото, то можно найти и самого Лукаса, но какая разница во что он одет? Женская версия Пеннивайза выглядит так заманчиво, что можно помечтать о новой версии фильма. Хотя... вероятно такое кино снимают в другом жанре.

Никита Мазепин

Результаты Мазепина в Формуле-1 в этом сезоне — сами по себе вещь страшная. Но пугать на Хэллоуин можно еще и так.

Эжени Бушар

Мег Гриффин из одноименного мультсериала «Гриффины» — закомплексованная и неуверенная в себе девушка, но если ее образ примеряет одна из самых сексуальных теннисисток мира Эжени Бушар, то все становится ровно наоборот.

Владимир Тарасенко

Форвард «Сент-Луиса» вместе с женой Яной окунулись в пиратскую тему. Кстати, футбольный вратарь Тибо Куртуа — тоже. У кого костюмы получились круче?

Тибо Куртуа

Джефферсон Фарфан

Экс-форвард «Локо» Фарфан превращает «Игру в кальмара» в веселый танцевальный латиноамериканский сериал. Такой бы никто не стал запрещать.

Себастьян Дриусси

Возможно, Себа, уехавший из «Зенита» играть в Америку, является большим поклонником творчества муызканта Marshmello. Потому что его «шлем» уж очень похож на известного диджея.