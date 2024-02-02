В России прошел первый в истории турнир по армрестлерскому многоборью

30 и 31 января в рамках выставки-форума «Россия» прошел первый в стране турнир по армрестлерскому многоборью. Его организаторы — Всероссийская федерация армрестлинга и РФСО «Локомотив».

Уникальная дисциплина придумана сравнительно недавно и включает четыре упражнения: строгий подъем на бицепс, подъем штанги на кисть, тягу роллинга и армжимрестлинг.

«Армрестлинг силен поединками, но как понять насколько ты хорош в нем? Какие физические показатели необходимо учитывать и до каких кондиций расти? Ответ на эти вопросы могут дать состязания по армрестлерскому многоборью. Об этом я говорю уже лет 10. Подводящая дисциплина не просто усилит оригинальный армрестлинг, но и задаст новый мировой спортивный тренд! Отлично, что нас услышали, браво за старт! Россия, вперед!» — заявил чемпион мира по армрестлингу, призер Олимпийских игр по бобслею Алексей Воевода.

Отметим, что программа работы площадки РФСО «Локомотив» на выставке-форуме «Россия» предусматривает различные виды активности. Например, с 9 января по 19 февраля можно опробовать горнолыжный тренажер Sky tech. Это единственный в мире горнолыжный симулятор, созданный фанатами горных лыж для тех, кто не мыслит жизнь без спорта.