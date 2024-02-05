Деми Мур поделилась новым фото с угасающим от болезни Брюсом Уиллисом

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Актриса Деми Мур в своих соцсетях поделилась новой фотографией с бывшим мужем, актером Брюсом Уиллисом, который страдает лобно-височной деменцией. Снимок сделан в честь дня рождения их общей дочери Таллулу, девушке исполнилось 30 лет.

«Осыпаем нашу Таллулу любовью сегодня, в день ее 30-летия», — подписала фото актриса.

О болезни Брюса Уиллиса стало известно еще в феврале 2023 года. Семья актера заявила, что лобно-височная деменция не лечится.

Деми Мур и Брюс Уиллис состояли в браке с 1987 по 2000 год. У них родились три дочери: Румер, Скаут и Таллула.