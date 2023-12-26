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Стилист рассказала, в каких цветах встречать новый, 2024 год
Жизнь и общество

Сегодня, 15:05

1 мин.

Стилист рассказала, в каких цветах встречать новый, 2024 год

Мария Маковей
Автор
Бокалы в руках, бенгальские огни.
Фото ranckreporter/istockphoto.com
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Персональный стилист Мария Красикова в разговоре с «СЭ» отметила, что покровитель грядущего нового года — Зеленый Деревянный Дракон. Если человек верит в восточную философию, то встречать праздник лучше в определенном цвете.

По словам эксперта, отличными вариантами будут золотой, красный, серебряный, зеленый и фиолетовый цвета. Например, согласно китайским поверьям, золотой символизирует достаток и богатство, а красный — изобилие и удачу. Считается, что эти цвета очень нравятся мифическому существу.

«Еще одним любимым цветом Дракона считается серебряный, который ко всему прочему очень актуален в этом сезоне. Выберите наряды сложного кроя — с разрезами, драпировками или асимметричным лифом», — подчеркнула стилист.

Очень логичным выбором будет зеленый цвет. Ведь символ наступающего 2024 года именно Зеленый Деревянный Дракон.

Что касается фиолетового, многие считают его депрессивным. Однако астрологи обещают, что именно этот цвет в следующем году принесет стабильность, которой в нынешнее время очень не хватает.

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