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Сегодня, 19:20

Офтальмолог объяснила, как выбрать солнцезащитные очки

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Солнечные очки в желтой оправе на желтом фоне.
Фото Freepik/freepik

Врач-офтальмолог центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова рассказала «СЭ», на что обращать внимание при выборе солнцезащитных очков. «Солнцезащитные очки — это не только красивый и стильный аксессуар. Основная их задача — защитить глаза от ультрафиолетового излучения», — подчеркнула специалист. По ее словам, ультрафиолетовые лучи оказывают негативное воздействие на хрусталик глаза и на незащищенную роговицу, могут даже вызвать ее ожог. «Если после пребывания на солнце у вас появилась резь в глазах, ощущение сухости, сильное слезотечение и светобоязнь — это могут быть признаки ожога роговицы», — предупредила Валерия Смирнова.

Защитить от неблагоприятного воздействия УФ-лучей способен фильтр линзы в очках. Уровень защиты, который обеспечивает линза, можно узнать из маркировки на заушнике изделия. «Наилучшая степень защиты — UV400, что означает 100% блокировку ультрафиолетовых лучей. Если же на заушнике маркировка отсутствует — это говорит о том, что такие очки от солнца не защитят. Их ношение в солнечную погоду не только бесполезно, но и опасно», — пояснила Офтальмолог. Информация о степени затемнения линз обычно располагается также на заушнике, рядом с маркировкой уровня защиты от ультрафиолетовых лучей. Самая низкая категория — от нуля до единицы, такие линзы бесполезны, так как пропускают до 100% излучения. «Очки второй категории подойдут для облачной погоды в городе. Для защиты от солнца предназначены очки третьей категории и фотохромные линзы (пропускают не более 20% УФ-лучей). Максимальную защиту роговицы гарантирует четвертая категория затемнения и очки с поляризационным фильтром», — отметила Валерия Смирнова.

Также эксперт порекомендовала обращать внимание на сопроводительное документы, наличие маркировки на самих очках и цвет линз. «Солнцезащитные очки чаще всего делают с темными линзами — черного, коричневого и серого оттенка. Хорошо справляются с отражением солнечных лучей зеркальные линзы. А вот очки с цветными линзами — это всего лишь стильный аксессуар», — резюмировала офтальмолог.

Ранее мы рассказывали о гимнастике для глаз, улучшающей зрение.

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Советы и рекомендации
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