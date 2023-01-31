Стилист рассказал, чем пополнить гардероб на ближайшей зимней распродаже

Стилист Shopping Live Александр Кузиков эксклюзивно для «СЭ» рассказал, какие вещи стоит дополнить в базовом гардеробе на ближайшей зимней распродаже. «Простые фасоны и минималистичный дизайн — основные критерии выбора вещей на любой распродаже. Именно такие покупки будут вас радовать еще не один сезон и окажутся выгодным вложением средств», — подчеркнул стилист.

Fashion-эксперт посоветовал обратить внимание на классические, прямые джинсы с высокой посадкой: «Джинсы можно сочетать с водолазками, оверсайз свитерами, футболками и объемной рубашкой». Для женственных луков, по словам Александра Кузикова, всегда актуальна юбка длины миди, поскольку ее можно стилизовать и для деловой встречи, и для праздничного вечера. Другой незаменимый элемент романтического образа, по версии стилиста Shopping Live — платье: «Фасон «футляр» или вариант в бельевом стиле можно носить, как самостоятельный наряд, а также обыграть рубашкой или оверсайз-свитером поверх».

Александр Кузиков отметил, что брючный костюм тоже можно считать всегда актуальной базой: «Он создан не только для офиса! Пиджак поверх топа или платья сделает образ более свежим и интересным, а брюки элегантно смотрятся почти с любым верхом», — заключил стилист.