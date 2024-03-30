Стилист перечислила самые модные стрижки весны 2024 года

Стилист Анастасия Кукушина перечислила «Газете.Ru» модные стрижки на эту весну. Так самой трендовой прической текущего сезона уже стал удлиненный боб.

«От классического каре он отличается тем, что стрижется не по одной линии, а с легкой градуировкой — благодаря такой особенности можно получить одновременно и длинную челку, и объем», — объяснила эксперт.

Женщинам с кудрявыми и волнистыми волосами специалист посоветовала обратить внимание на каскад, шегги и вулфкат. По словам Кукушиной, эти прически отлично подчеркнут естественную текстуру волос и зрительно добавят объема.

Также в список трендовых причесок стилист внесла стрижку маллет с укороченными прядями у лица и длинными волосами на затылке. Кроме того, эксперт добавила, что в моду возвращаются дерзкие стрижки в стиле 1990-х и 2000-х, а именно короткие рваные формы с прядями разной длины.

«Этой весной стоит обратить внимание на укороченную французскую челку до брови — рваную, текстурную, небрежную, будто вы подстригли ее сами, стоя у зеркала в ванной. А вот длинная и подчеркнуто аккуратная челка-шторка пусть останется в прошлом», — заключила Кукушина.