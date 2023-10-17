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Сегодня, 12:25

Стало известно, как выглядит «Мисс Россия — 2023»

Мария Маковей
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Фото Global Look Press

8 октября в Москве состоялся финал конкурса «Мисс Россия — 2023». Победительницей стала уроженка Санкт-Петербурга — Маргарита Голубева. Помимо главного приза — короны, усыпанной бриллиантами, девушка получила денежный приз в размере 1 млн рублей.

Фото Соцсети

Что известно о победительнице? Она учится на пятом курсе Российской таможенной академии. Кроме того, 22-летняя Маргарита - студентка Московского государственного института культуры, кафедры эстрадно-джазового пения под руководством Ларисы Долиной.

Фото Соцсети

Вокалом девушка занимается с пяти лет. В 2021 году принимала участие в юбилейном сезоне шоу «Голос-10». Помимо музыки и танцев, петербурженка увлекается спортом и мотокроссом, сообщается на официальном сайте конкурса.

Модельный путь Маргариты Голубевой начался с нелепого случая: в 15 лет она решила попробовать себя в роли актрисы и отправилась на кастинг в рекламу пельменей, но перепутала двери офиса и попала в модельное агентство.

Фото Соцсети

Теперь девушка будет представлять страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная«, который пройдет в Сальвадоре 18 ноября, и «Мисс Мира«, который состоится в декабре текущего года в Индии.

Фото Соцсети

Отметим, приз первой Вице-мисс получила Елизавета Дудина из Тольятти, титул второй Вице-мисс завоевала Любовь Хохолова из Якутии.

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