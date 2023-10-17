Парикмахер назвала самые трендовые прически 2024 года

Какие прически будут актуальны в 2024 году? На этот вопрос изданию Woman's Day ответила парикмахер-стилист Анна Полиенко.

По словам эксперта, особенно популярными окажутся изящные локоны и конский хвост. Актуальность приобретут и натуральные укладки, не требующие специальных стайлеров.

«Заплетаете на влажные волосы косичку или несколько, и получаете очень стильные игривые локоны», - отмечает стилист.

В тренде окажутся и аксессуары для причесок, это могут быть мелкие крабики, абстрактные фигуры, крупные заколки, кольца на косичках и другие украшения.

«Выбирайте понравившиеся аксессуары и экспериментируйте!», - советует Анна Полиенко.