Пластический хирург прокомментировал последние изменения во внешности Мадонны

Пластический хирург Илья Алмазов эксклюзивно для «СЭ» поделился мнением о последних изменениях во внешности Мадонны. «На недавних фото с премии Грэмми в Лос-Анджелесе певица в свои 64 года пусть и выглядела моложе большинства своих сверстниц, тем не менее признаки старения и вмешательства косметологов налицо», — заявил эксперт. По его словам, хорошо заметно увеличение губ и скул филлерами. Последние выглядят чрезмерными и от того не натуральными. «Все это усугубляет один из главных маркеров старения лица — его расширение. С возрастом лицо становится визуально шире, и глаза кажутся меньше. Увеличение скул не придало Мадонне молодости, а напротив, усилило проявление ее деформационно-отечного типа старения лица», — подчеркнул Илья Алмазов.

Также пластический хирург обратил внимание на височную область, она «пустая» — в молодости эта зона имеет плавные очертания. Другие признаки старения, которые заметны по фото и видео: второй подбородок (возможно убрать с помощью подтяжки шеи или липосакции), увеличенный и опустившийся нос, усложняют ситуацию изменения кожи, ставшей менее гладкой и пористой (требуется структурная ринопластика со шлифовкой или химическим пилингом), также примечательно утолщение пальцев и увеличение кистей рук. «У некоторых людей руки также с возрастом становятся массивнее, шире. Если с кожей еще можно поработать, то с увеличением объемов уже никак. Поэтому Мадонна предпочла надевать перчатки», — заметил Илья Алмазов.

Пластический хирург подчеркнул и увеличенные губы Мадонны, которые также выглядят неестественными и отекшими. «В профиль губы сильно выступают вперед. Хорошей альтернативой филлерам, в ее случае, было бы хирургическое увеличение губ «V-Y пластика», «Булхорн», «Корнерлифт» и новая методика скользящего лифтинга Gliding Liplift. Последняя позволяет подтянуть губы и углы рта через скрытые небольшие разрезы в борозде крыльев носа», — рассказал специалист.

Илья Алмазов отметил, что лицо Мадонны стало в последнее время одутловатым и отечным. «При ее типе старения меняется форма лица, появляются мешки под глазами, опускаются верхние веки, провисают щеки и выделяются носогубные складки. Основная причина проявления отечного вида старения — гравитационный птоз, когда подкожно-жировая клетчатка начинает перетекать в нижнюю часть лица», — объяснил пластический хирург. Мадонне больше бы подошли современные методы подтяжки, при которых соблюдаются пропорции, а кожа и мягкие ткани перераспределяются в соответствии с эстетическими канонами, резюмировал эксперт.

Ранее мы рассказывали о секретах красоты и молодости Дженнифер Энистон.