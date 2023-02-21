Пластический хирург рассказал, почему Хью Джекман так молодо выглядит в 54

Пластический хирург Илья Алмазов эксклюзивно для «СЭ» прокомментировал то, как на сегодняшний день выглядит Хью Джекман. Актер, исполнивший 23 года назад главную роль в фантастическом боевике «Люди Икс: Начало. Росомаха», по мнению специалиста, не теряет своего шарма. Не повлияла даже борьба с раком кожи и курсы химиотерапии. Как отметил Илья Алмазов, все дело в практически идеальной форме лица актера и его пропорциях.

Нынешнее состояние кожи и мягких тканей Хью Джекмана говорит о том, что никаких эстетических омолаживающих операций на лице не было. Но пластический хирург не исключил очень умелое и деликатное использование ботулотоксина в верхней части лба. «Данная часть лица практически лишена мимических морщин, но в районе межбровья, мимика довольно живая. Это говорит о мастерстве исполнителя инъекций», — предположил эксперт. Актер, по его мнению, относится к типичным представителям мускульного типа старения. С возрастом их лицо становится более рельефным и угловатым, а кожа источается, образуя борозды и складки в местах наиболее выраженной мимики.

Если бы актер имел желание выглядеть вновь на 35-40 лет, Илья Алмазов предложил бы провести комплексное омоложение лица, то есть совместить пластическую хирургию с косметологическими процедурами. «Перед операцией кожу следует подготовить, улучшить ее эластичность и плотность. В этом помогут интрадермальные инъекции мезококтейлей, содержащие в себе коллаген, витамины и гиалуроновую кислоту, а также химический пилинг», — пояснил специалист.

Из эстетических операций подошел бы короткорубцовый SMAS-лифтинг — он подтянул бы щеки и уменьшил носогубные складки. «Верхняя блефаропластика поможет убрать излишек кожи верхних век, образующий выраженную складку. При этом важно не переусердствовать, иначе лицо станет более женственным. По этим же причинам Хью Джекману противопоказана подтяжка бровей — они расположены низко от рождения, что придает актеру брутальности», — подчеркнул Илья Алмазов.

Завершающим этапом омоложения стало бы косметологическое лечение, направленное на усиление выработки коллагена, борьбу с заломами и мелкими морщинами на щеках и в области гусиных лапок. «Хью Джекман, вероятно, выбрал путь красивого старения, и у него это неплохо получается. Он не стремится выглядеть моложе, что делает его привлекательней и дает возможность быть на одной волне с фанатами», — резюмировал Илья Алмазов.

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