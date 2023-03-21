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Пластический хирург прокомментировал изменившуюся внешность и многочисленные операции Кортни Кокс

Ольга Стрельникова
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Кортни Кокс в фильме «Крик».
Кадр из фильма «Крик».

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Илья Алмазов специально для «СЭ» оценил последние изменения во внешности Кортни Кокс. Эксперт сразу же обратил внимание на подтяжку лица и блефаропластику. «Операции были проведены успешно, без каких-либо видимых осложнений. Однако возрастные изменения в случае Кортни Кокс проявились расширением лица, особенно в области скул. Я бы не рекомендовал ей колоть филлеры», — заявил эксперт. Актриса не отрицает тот факт, что многие годы злоупотребляла филлерами и инъекциями, а также перенесла порядка четырех пластических операций, после чего решила принять свою внешность и растворила все имеющиеся «наполнители».

Для своих 58 лет Кортни Кокс выглядит хорошо. Но вполне реально улучшить тонус и плотность кожи. По словам Ильи Алмазова, это делают с помощью PRP-терапии (плазмой собственной крови), инъекций коллагена, мезотерапии и нанолипофилинга. «У актрисы наблюдается запустение объема верхнего века, хотя в молодости оно имело приятный плавный контур. Сейчас ее глаза выглядят несколько провалившимися и от этого уставшими. «Волюмезирующая» блефаропластика и микролипофилинг могут это исправить», — пояснил пластический хирург.

Ранее мы рассказывали о том, что помогает Дженнифер Энистон сохранять молодость и красоту.

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