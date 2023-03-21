Пластический хирург прокомментировал изменившуюся внешность и многочисленные операции Кортни Кокс

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Илья Алмазов специально для «СЭ» оценил последние изменения во внешности Кортни Кокс. Эксперт сразу же обратил внимание на подтяжку лица и блефаропластику. «Операции были проведены успешно, без каких-либо видимых осложнений. Однако возрастные изменения в случае Кортни Кокс проявились расширением лица, особенно в области скул. Я бы не рекомендовал ей колоть филлеры», — заявил эксперт. Актриса не отрицает тот факт, что многие годы злоупотребляла филлерами и инъекциями, а также перенесла порядка четырех пластических операций, после чего решила принять свою внешность и растворила все имеющиеся «наполнители».

Для своих 58 лет Кортни Кокс выглядит хорошо. Но вполне реально улучшить тонус и плотность кожи. По словам Ильи Алмазова, это делают с помощью PRP-терапии (плазмой собственной крови), инъекций коллагена, мезотерапии и нанолипофилинга. «У актрисы наблюдается запустение объема верхнего века, хотя в молодости оно имело приятный плавный контур. Сейчас ее глаза выглядят несколько провалившимися и от этого уставшими. «Волюмезирующая» блефаропластика и микролипофилинг могут это исправить», — пояснил пластический хирург.

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