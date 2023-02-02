Пэрис Хилтон снялась для обложки нового номера арабского Vogue. Звезду запечатлел российский фотограф
В прошлом потенциальная наследница семейной сети отелей Hilton Hotels, а ныне модель Пэрис Хилтон стала героиней обложки февральского выпуска Vogue Arabia. Фотографом съемки выступил Абдулла Артуев, неоднократно работавший с международными версиями этого журнала.
На кадрах модель позирует в белоснежном халате, элегантно обнажив область декольте, украшенную предположительно бриллиантами. Ведь именно их легендарная Мэрилин Монро, в образе которой предстала Пэрис Хилтон на фото, называла лучшими друзьями девушек.
Обложка Vogue Arabia. Фото Абдулла Артуев
Фото Абдулла Артуев
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