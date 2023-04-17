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Сегодня, 14:00

Хейли Бибер вводит очередной новый тренд в маникюре

Ольга Стрельникова
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Неоновый салатово-зеленый маникюр.
Фото СОЦСЕТИ.

Модель Хейли Бибер нередко удавалось задавать тренды в индустрии красоты. Переливающийся маникюр, стрижка боб и уход за кожей маслом с ее легкой изящной руки стали популярны, а порой даже навязчивы. Теперь модные эксперты предполагают, что в числе трендов появится и новый маникюр Хейли Бибер, продемонстрированный недавно в ее личном аккаунте. Об этом сообщили на портале Byrdie.

На серии фотографий не было ничего, кроме ее неоновых ногтей с растекающимся «расплавленным золотом» и обручального кольца. Модель, как обычно, отдала предпочтение длинным ногтям миндалевидной формы. Но вместо привычного для нее полупрозрачного жемчужного маникюра, который она популяризировала еще на «Мет Гала» в 2022 году, Хейли Бибер выбрала салатово-зеленый вариант с золотым узором. Более того, в темноте этот маникюр светится, что знаменитость также продемонстрировала.

Как отметили бьюти-эксперты, это может быть концом эры «клубничного пончика в глазури», как называли прежний популярный вариант маникюра Хейли Бибер. К тому же, она уже не одна в своем выборе — знаменитый мастер маникюра Ким Труонг (автор вишневых ногтей Кортни Кардашьян Баркер), недавно тоже создал светящийся в темноте маникюр для модели Джорджии Мэй Джаггер.

Ранее мы рассказывали, как ускорить и улучшить рост ногтей.

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Мода
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