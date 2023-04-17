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Сегодня, 15:05

В Китае к 2025 году появится роботакси собственной разработки

Ольга Стрельникова
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Мужчина поймал такси.
Фото Freepik/pressfoto

Представители китайской компании «Диди Глобал» объявили, что к 2025 году введут в эксплуатацию роботакси собственной разработки. Уникальный роботизированный автомобиль получит название «Диди Нейрон». Об этом сообщили на портале Naked-science.ru.

Сейчас компания активно сотрудничает с автопроизводителями. Главной фишкой роботакси должна стать встроенная роботизированная рука, которая сможет подавать пассажиру чай и наливать воду во время поездки. Планируется, что будет также доступна услуга погрузки и разгрузки багажа.

Ранее мы рассказывали, как выбрать робот-пылесос.

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