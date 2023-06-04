Какие виды спорта опасны для детей? Рассказывает врач

Приобщение детей к спорту мы все привыкли считать чем-то очень полезным, и по большей части так оно, конечно, и есть: спортивные нагрузки помогают активно расти, укрепляют нервную систему, иммунитет, правильно развивают опорно-двигательный аппарат. Систематические занятия приучают детей к дисциплине, развивают выносливость, силу воли. Однако не без оговорок.

Педиатр, травматолог и ортопед Олеся Арсланова рассказала о видах спорта, которые могут быть опасны для неокрепшего детского организма.

Почему спорт может навредить детям

Детство — это период активного роста. Когда ребенок тянется вверх, растет его стопа. Год от года размер ноги увеличивается, а период активного роста завершается в 11 — 14 лет. У детей встречаются как врожденные, так и приобретенные, развивающиеся в процессе роста, заболевания стоп.

Множество детей рождается с мнимым или физиологическим плоскостопием, что объясняется обилием подкожной жировой клетчатки на подошвенной поверхности стопы. В процессе роста и активного движения, у детей развивается и мышечно-связочный аппарат. Полноценное формирование сводов стопы завершается примерно к 12 годам: только после этого возраста врач может диагностировать плоскостопие, которое может сочетаться с вальгусной установкой стопы.

Плоскостопие — это продольная, поперечная или комплексная деформация формы свода стопы, из-за которой он становится плоским. В результате стопа ребенка теряет упругость и перестает смягчать удары, давление, нагрузки. Плоскостопие приводит к болезненным изменениям позвоночника и скелета в целом: для детей это значительный риск в период активного роста.

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Какой спорт опасен для детей с плоскостопием

Для детей с диагнозом «плоскостопие» существуют ограничения в нагрузках, которые задействуют ноги и позвоночник.

Бег

Ребенок может заниматься бегом, но только если у него начальная степень заболевания, когда деформация стопы незначительная, а болевой синдром выражен слабо либо отсутствует. Но даже при таких условиях важно не давать сильную нагрузку.

Футбол, хоккей, баскетбол

Эти виды спорта также противопоказаны детям при сильном плоскостопии. На любительском уровне заниматься можно, но нужно внимательно следить за выбором спортивной обуви и уделять внимание разминке. Эти виды спорта требуют повышенной активности и выносливости — при неправильно подобранной обуви плоскостопие может только усугубляться.

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Балет

Балет при плоскостопии противопоказан категорически. У балерин наблюдается снижение высоты поперечного свода. Объясняется это тем, что основное давление приходится на пальцы. Такое наблюдается и у детей, которых отдают на занятия в раннем возрасте.

Танцы же, предполагающие длительное пребывание в одной позиции, при плоскостопии противопоказаны.

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Катание на беговеле и самокате

Катание на обычном самокате допускается, только если у ребенка нет выраженной деформации стопы. Во время такой активности дети делают толчкообразные движения ногой, что дает дополнительную нагрузку на стопу.

Какой спорт полезен для детей с плоскостопием

К полезным видам спорта относятся:

Плавание, которое укрепляет мышцы рук, тела, корректирует осанку. У занятий плаванием есть особый «вытягивающий» эффект, который стимулирует более быстрый рост ребенка.

Катание на велосипеде, которое тренирует выносливость, позволяет поддерживать в тонусе мышцы ног.

Единоборства, такие как тхэквондо и каратэ. Такая активность дает возможность укрепить тело, поддерживает в тонусе мышцы и связки.

Какие виды спорта опасны и полезны для детей с другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Существуют ограничения при выборе спортивной секции, если во время медицинского обследования у ребенка выявили, например, сколиоз, дисплазию тазобедренного сустава, вальгусную стопу.

Сколиоз сегодня — достаточно распространенное заболевание. При таком диагнозе запрещены любые виды спорта, связанные с постоянным бегом, прыжками, толчками, выпадами, скручиванием тела, а тем более травмами. К ним можно отнести хоккей, футбол, борьбу, волейбол, баскетбол.

При сколиозе прекрасно подходит плавание, которое может увеличить силу мышц спины, поскольку одновременно тренирует все мышечные группы, а также гимнастика, которая может повысить гибкость ребенка и укрепить силу мышц пресса.

Дисплазия тазобедренного сустава — в буквальном переводе означает незрелость, недоразвитие тазобедренного сустава. При таком заболевании детям не рекомендуется заниматься профессиональным спортом, бегом и прыжками, а плавание также является полезной нагрузкой.