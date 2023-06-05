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Сегодня, 06:30

Выходные в Великом Новгороде: что посмотреть за 2 дня

Елена Шелехова
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий
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Вид на Великий Новгород
Фото Global Look Press

Лето — отличная пора для путешествий. Если времени на долгую поездку нет, можно отправиться на выходные в один из городов, расположенных сравнительно недалеко от Москвы. В этой статье собрали информацию о том, что интересного можно увидеть и посетить в Великом Новгороде.

Как добраться из Москвы

До Новгорода можно доехать на поезде, рейсовом автобусе или машине.

Билет на поезд в одну сторону обойдется примерно в 2 000 рублей, самый быстрый состав доедет примерно за 8 часов. На автобусе дешевле (от 1 700 рублей) и на час меньше.

Расстояние от Москвы до Великого Новгорода порядка 570 км, на машине их можно преодолеть примерно за 7 часов.

Вид на Великий Новгород
Фото Global Look Press

Где остановиться

В Новгороде несколько десятков вариантов жилья, от объектов размещения без звезд до четырехзвездочных отелей. Выбирайте гостиницы ближе к центру, в окрестностях Кремлевского парка, чтобы иметь возможность обойти все основные достопримечательности пешком. Средняя стоимость номера составляет 4 тысячи рублей за ночь.

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Что посмотреть

Новгород Великий был основан в VIII веке и гордо носит название отца городов русских. Именно тут зародилась российская государственность, а еще сохранились уникальные образцы древнерусской архитектуры. При этом на осмотр основных достопримечательностей и памятников хватит двух-трех дней. Главное, грамотно спланировать маршрут, чтобы увидеть все самое интересное.

Прогулку стоит начать с площади в центре. Она носит двойное название: Победы-Софийская, сохранив изначальное имя и полученное после Великой Отечественной войны. Именно здесь проводят основные празднования и гулянья. На площадь выходят фасады различных зданий, туристам особенно интересен Музей изобразительных искусств, в котором можно полюбоваться на работы Шишкина, Куинджи, Петрова-Водкина и других художников.

Вид на Великий Новгород
Фото Global Look Press

После осмотра произведений искусства отправляйтесь в Кремлевский парк и посетите новгородский кремль. Прогуливаясь по аллеям вокруг стен, вы сможете увидеть все башни, а в парке найдете несколько монументов и памятников, аттракционы и детские площадки.

Обязательно зайдите в сам кремль. Это одна из древнейших в России крепостей, впервые о ней упоминается в летописи в 1044 году. Детинец, как называют тут кремль, возвышается над рекой Волхов на 10 метров. Пройдите маршрутом «Боевой ход Кремля» по стене через несколько башен, чтобы полюбоваться видами.

Центр притяжения на территории Детинца — белокаменный Софийский собор со звонницей, на верхнем ярусе которой сегодня находится смотровая площадка. Есть тут и другие красивые церкви. На осмотр заложите пару часов, а после по Горбатому мосту через реку Волхов отправляйтесь в Ярославово дворище — так называют ансамбль из четырех красивых церквей, расположенных рядом.

Недалеко от него находится Центр музыкальных древностей В. И. Поветкина — уникальный музей, где можно посмотреть на музыкальные инструменты, в том числе древнерусские. Большая часть экспонатов датируется X—XV вв.

Вид на Великий Новгород
Фото Global Look Press

Еще одна знаковая достопримечательность — озеро Ильмень, о котором вы точно читали в учебниках истории. Сюда регулярно отправляются теплоходы с Кремлевского причала от стен Детинца. Экскурсия длится полтора часа, по пути можно послушать аудиогид. Также вы ненадолго остановитесь на Рюриковом городище, где когда-то находилось поселение, из которого призвали Рюрика править Русью.

Если интересуетесь архитектурой, посетите Музей народного деревянного зодчества «Витославлицы». Тут под открытым небом собраны прекрасные образцы строений — церкви, крестьянские избы, мельница, кузница и конюшня. Во многих зданиях воссоздана старинная обстановка. Учтите, что внутренние экспозиции работают только весной и летом.

Еще одно интересное местечко в Великом Новгороде — Соколиный двор. Это реабилитационный центр, где ухаживают за хищными птицами, спасенными от браконьеров. Многие из них не выживут в дикой природе, а здесь им обеспечивают отличные условия.

Если грамотно составить маршрут, можно увидеть главные достопримечательности за пару дней. Хорошей вам поездки!

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