Психолог рассказала, что делать при синдроме гиперактивности у ребенка

Психолог Айгуль Гранд (Абелхаерова) рассказала «СЭ», что такое синдром гиперактивности у детей, как он может проявляться, и что делать родителям. «Детская гиперактивность — следствие родительской (чаще материнской) тревожности. В обществе таких детей нельзя давать волю бурному проявлению эмоций — слезам, истерике, резким высказываниям. Это еще больше их заводит», — пояснила специалист. По ее словам, ребенка с гиперактивностью важно научить балансировать свое состояние. В этом помогут два типа занятий — творческие (научат проживать свои эмоции) и спортивные (позволят выплеснуть эмоции через физическую активность).

Для детей с гиперактивностью важно правильно подобрать школьную программу. «Особенность таких детей состоит еще в том, что они не могут долго концентрироваться. Поэтому уроки должны быть короткими, информация — концентрированной. Во время занятия ребенка не стоит ограничивать в возможности подвигаться», — подчеркнула психолог.

В ситуациях, когда гиперактивность выходит из-под контроля, подключают медикаментозное лечение. «Не стоит этого бояться — важно стабилизировать состояние, особенно если есть проблемы со сном. Но никогда не назначайте препараты самостоятельно», — предупредила Айгуль Гранд. В случае появления симптомов гиперактивности, следует обратиться к специалисту, чтобы пройти диагностику. При этом важно контролировать режим дня ребенка, включая занятия в секциях и работу с детским психологом, резюмировала эксперт.

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