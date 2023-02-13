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Питание и еда

Сегодня, 09:00

5 групп продуктов-депрессантов. Они портят настроение и могут спровоцировать депрессивный эпизод

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Фото istockphoto.com
Иногда дело не только в психологических проблемах.

Депрессия — это серьезное психическое заболевание, от которого страдают миллионы людей по всему миру. И хотя она может быть вызвана множеством факторов, включая генетику, жизненные события и химию мозга, исследования также показали, что определенные продукты могут играть роль в возникновении или обострении заболевания.

Сахар и сладости

В то время как сахар может обеспечить быстрый прилив энергии и настроения, последующие изменения могут вызвать у людей чувство истощения и раздражительности. Употребление большого количества сахара также может нарушить баланс гормонов в организме, что может способствовать возникновению чувства депрессии.

Сахар — корм для простейших грибов, которые при активном размножении в кишечнике могут подавлять деятельность полезных бактерий и влиять на настроение, вплоть до суицидальных мыслей.

Напомним, что слишком много сахара содержится в конфетах, сладких напитках и соках, в выпечке, сдобе, кондитерских изделиях. Особенно сахар раздражает детскую нервную систему.

Девушка с шоколадом. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Алкогольные напитки

Хотя алкоголь может обеспечить временное облегчение от стресса и тревоги, он также является депрессантом, который может воздействовать на мозг и центральную нервную систему. Алкогольные напитки часто влияют на выработку серотонина и других нейромедиаторов, что может привести к чувству депрессии, тревоги и перепадам настроения. Кроме того, они часто употребляются в избытке, а это может вызвать дефицит питательных веществ и еще больше усугубить депрессию.

Продукты с кофеином

Он содержится в кофе, черном чае, энергетиках и некоторых напитках. Кофеин усиливает активность симпатической нервной системы, соответственно, способен вызывать раздражительность, гнев, тревожность и даже тики.

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Продукты с ароматизаторами и вкусоусилителями

Большинство химически синтезированных ароматизаторов и вкусоусилителей оказывают негативное воздействие на нервную систему. Поэтому, если в составе продукта вы видите длинный список пищевых добавок, лучше от него отказаться.

Девушка ест лапшу. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Индивидуальные раздражители

Существуют также продукты, которые представляют угрозу для нервной системы конкретного организма. Они выявляются с помощью тестирования. Так, продуктом-раздражителем может выступать куриное яйцо, бобы, арахис, мед, клубника и многие другие — для каждого пациента набор индивидуален. Чаще всего в список раздражителей попадает яичный белок, белок коровьего молока, арахис, мед, глютен, дрожжи и сахар.

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С другой стороны, было доказано, что определенные продукты оказывают защитное действие от депрессии. Считается, что продукты, богатые антиоксидантами, такие как фрукты и ягоды, защищают от окислительного стресса, который может привести к повреждению мозга и способствовать депрессии. Кроме того, было доказано, что продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, такие как лосось и другая жирная рыба, оказывают положительное влияние на работу мозга и настроение.

Однако чрезмерное потребление фруктов, богатых фруктозой, можно сравнить с потреблением сахара. Так что тут важно не переборщить.

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