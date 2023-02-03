Как понять зумеров? 19 выражений, которыми пользуется молодое поколение
Зумерами называют нынешнее поколение — подростков и молодых людей в возрасте 10-20 лет. Если вам доводилось общаться с ними, особенно в Сети, вы, скорее всего, в курсе: разобрать их речь, ни разу не погуглив, иногда просто нереально. Но, по крайней мере, сейчас мы действительно имеем такую возможность — погуглить.
А для тех, кому интересно ознакомиться со всем списком сразу, мы собрали самые популярные и непонятные зумерские словечки в одном месте.
Агриться
Выражение, вошедшее в жаргон в пик популярности компьютерных игр в жанре RPG, то есть ролевых. Тогда «агрить» (от англ. angry — «злой») означало вызывать раздраженное агрессивное состояние вражеского персонажа, чтобы вступить с ним в схватку или иное взаимодействие. Сейчас «агриться» — злиться, нападать как тот самый враг.
Мам, ну сделаю я домашку, не агрись!
Дед инсайд
От английского dead inside — «мертвый внутри». Изначально это выражение, которое завирусилось в среде анимешников (поклонников японских мультфильмов) и геймеров, а затем породило целую субкультуру. Обычно дед инсайдами называют грустных мрачных молодых людей, которым этот мир предельно понятен и которые уже успели в нем разочароваться.
Ты чего такой дед инсайд сегодня?
Краш
От английского crush — «разбивать». Так зумеры называют человека, в которго влюблены безумно и часто безответно, в которого, как бы сказали раньше, «втрескались». А еще знаменитостей и персонажей, которые им очень нравятся.
Ну, Генри Кавилл в «Ведьмаке» — просто краш!
Кринж, или более современное кринге
От английского cringe — «съеживаться, сжиматься». Означает чувство жуткой неловкости, стыда за кого-либо. Синоним выражения «испанский стыд». Чаще всего кринж можно «словить», конечно, из-за представителей старшего поколения и их «нелепого» кринжового поведения.
Боже, эта сумка такая кринжовая.
POV, или ПОВ
От английского point of view — «точка зрения». Это то, с какой стороны автор высказывания или герой мема смотрит на происходящее, или то, в какой ситуации, каких обстоятельствах он находится.
POV: когда не знаешь, что такое POV и идешь гуглить словарь зумеров.
Рофл
От английского ROFL — rolling on the floor laughing — «кататься по полу от смеха». Можно использовать, например, чтобы обозначить, что ты только что сморозил глупость не всерьез, просто рофлишь.
Это что, рофл такой?
Сабж
Сокращение от английского subject — «объект, предмет, тема». Означает тему обсуждения, дискуссии. Используется, например, для призыва вернуть разговор в прежнее русло и добавить что-то «по сабжу».
Давайте строго по сабжу сейчас.
Свэг
От английского swag — «пожитки, награбленное добро». Пришедшее из хип-хоп культуры слово, которое используется для описания максимально «дорого-богатого» стиля в одежде и поведении, когда человек облачается во все свое «награбленное добро» разом.
Вот это ты сегодня на свэге.
Симп
Человек, очень сильно увлеченный, фанатеющий от кого-либо или чего-либо, «симпающий» на него.
Ты только и говоришь об этой актрисе. Симп что ли?
Скам
От английского scam — «афера, махинация. Изначально это слово использовалось в сети для обозначения некоторых видов интернет-мошенничества. Например, жульничества с криптовалютами или инвестициями. Однако зумеры решили не заморачиваться и иронично использовать его просто в значении «обман».
Меня заскамили...
Стэнить
Сходить с ума, фанатеть по кому-либо так же сильно, как герой трека и клипа Эминема 2000-го года по имени Стэн, одержимый своим кумиром (самим Эминемом).
Я стэню эту группу и не пропускаю ни одного концерта.
Тильт
От английского tilt — «наклон, крен, наклониться». Пришедшее из покера в геймерство и киберспорт, а оттуда — и в молодежную среду выражение. Обозначает состояние сильнейшего эмоционального потрясения игрока после проигрыша. «Я в тильте» — я в ужасном, плохом, злом настроении.
Чел, ты в тильте.
Треш
От английского trash — «мусор, отбросы, хлам» — нечто безумное, дикое и «грязное». Например, треш-контент в сети.
Мда, треш.
Флексить
От английского flex — «изгибать, поигрывать, разминать». В прямом значении — подергиваться в такт музыке. В более глубоком смысле — вести себя хвастливо, выпендриваться, словом «поигрывать мышцами».
Вот это он флексит...
Форсить
От английского force — «форсировать, принуждать». Прикладывать усилия для того, чтобы некая информация стала известна как можно более широкой аудитории. Форсить можно новость, событие, мем.
Хватит форсить этот мем, кринж же полный.
Хайп
От английского hype — «шумиха, ажиотаж». Действия человека (или группы людей), вызванные желанием, чтобы о нем узнали и заговорили любой ценой. Ценой, как правило, становятся нелицеприятные поступки, поэтому и хайп чаще всего бывает «грязным».
Хватит хайпить на этой теме.
Чилить
От английского chill — «расслабляться». Означает отдыхать, валяться, прохлаждаться.
Давай почилим вместе на выходных?
Шеймить
От английского shame — «позор, стыд». Публично осуждать, обвинять кого-либо. Причем, как правило, несправедливо, за что-то, за что осуждать в принципе не стоит.
Шеймить за одежду — полная глупость.
Шипперить
Сокращенное от английского relationship — «отношения». Приписывать кому-либо романтические отношения. Это могут быть как реальные люди, например, из одной дружеской компании или знаменитости, так и персонажи из сериалов, фильмов, книг. Знаменитостей или популярных персонажей часто шипперят фанаты, которым очень симпатичны оба участника воображаемого тандема.
Ты реально шипперил Гарри с Гермионой?
Надеемся, для бумеров и миллениалов этот небольшой словарь окажется полезным, а зумеры нас за него не зашеймят.