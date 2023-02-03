Как понять зумеров? 19 выражений, которыми пользуется молодое поколение

Словарь для тех, кто общается с подростками.

Зумерами называют нынешнее поколение — подростков и молодых людей в возрасте 10-20 лет. Если вам доводилось общаться с ними, особенно в Сети, вы, скорее всего, в курсе: разобрать их речь, ни разу не погуглив, иногда просто нереально. Но, по крайней мере, сейчас мы действительно имеем такую возможность — погуглить.

А для тех, кому интересно ознакомиться со всем списком сразу, мы собрали самые популярные и непонятные зумерские словечки в одном месте.

Агриться

Выражение, вошедшее в жаргон в пик популярности компьютерных игр в жанре RPG, то есть ролевых. Тогда «агрить» (от англ. angry — «злой») означало вызывать раздраженное агрессивное состояние вражеского персонажа, чтобы вступить с ним в схватку или иное взаимодействие. Сейчас «агриться» — злиться, нападать как тот самый враг.

Мам, ну сделаю я домашку, не агрись!

Кадр из фильма «Сияние».

Дед инсайд

От английского dead inside — «мертвый внутри». Изначально это выражение, которое завирусилось в среде анимешников (поклонников японских мультфильмов) и геймеров, а затем породило целую субкультуру. Обычно дед инсайдами называют грустных мрачных молодых людей, которым этот мир предельно понятен и которые уже успели в нем разочароваться.

Ты чего такой дед инсайд сегодня?

Краш

От английского crush — «разбивать». Так зумеры называют человека, в которго влюблены безумно и часто безответно, в которого, как бы сказали раньше, «втрескались». А еще знаменитостей и персонажей, которые им очень нравятся.

Ну, Генри Кавилл в «Ведьмаке» — просто краш!

Кринж, или более современное кринге

От английского cringe — «съеживаться, сжиматься». Означает чувство жуткой неловкости, стыда за кого-либо. Синоним выражения «испанский стыд». Чаще всего кринж можно «словить», конечно, из-за представителей старшего поколения и их «нелепого» кринжового поведения.

Боже, эта сумка такая кринжовая.

Кадр из фильма «Дрянные девчонки».

POV, или ПОВ

От английского point of view — «точка зрения». Это то, с какой стороны автор высказывания или герой мема смотрит на происходящее, или то, в какой ситуации, каких обстоятельствах он находится.

POV: когда не знаешь, что такое POV и идешь гуглить словарь зумеров.

Рофл

От английского ROFL — rolling on the floor laughing — «кататься по полу от смеха». Можно использовать, например, чтобы обозначить, что ты только что сморозил глупость не всерьез, просто рофлишь.

Это что, рофл такой?

Сабж

Сокращение от английского subject — «объект, предмет, тема». Означает тему обсуждения, дискуссии. Используется, например, для призыва вернуть разговор в прежнее русло и добавить что-то «по сабжу».

Давайте строго по сабжу сейчас.

Свэг

От английского swag — «пожитки, награбленное добро». Пришедшее из хип-хоп культуры слово, которое используется для описания максимально «дорого-богатого» стиля в одежде и поведении, когда человек облачается во все свое «награбленное добро» разом.

Вот это ты сегодня на свэге.

Кадр из фильма «Люди в черном».

Симп

Человек, очень сильно увлеченный, фанатеющий от кого-либо или чего-либо, «симпающий» на него.

Ты только и говоришь об этой актрисе. Симп что ли?

Скам

От английского scam — «афера, махинация. Изначально это слово использовалось в сети для обозначения некоторых видов интернет-мошенничества. Например, жульничества с криптовалютами или инвестициями. Однако зумеры решили не заморачиваться и иронично использовать его просто в значении «обман».

Меня заскамили...

Стэнить

Сходить с ума, фанатеть по кому-либо так же сильно, как герой трека и клипа Эминема 2000-го года по имени Стэн, одержимый своим кумиром (самим Эминемом).

Я стэню эту группу и не пропускаю ни одного концерта.

Кадр из фильма «Звездная болезнь».

Тильт

От английского tilt — «наклон, крен, наклониться». Пришедшее из покера в геймерство и киберспорт, а оттуда — и в молодежную среду выражение. Обозначает состояние сильнейшего эмоционального потрясения игрока после проигрыша. «Я в тильте» — я в ужасном, плохом, злом настроении.

Чел, ты в тильте.

Треш

От английского trash — «мусор, отбросы, хлам» — нечто безумное, дикое и «грязное». Например, треш-контент в сети.

Мда, треш.

Флексить

От английского flex — «изгибать, поигрывать, разминать». В прямом значении — подергиваться в такт музыке. В более глубоком смысле — вести себя хвастливо, выпендриваться, словом «поигрывать мышцами».

Вот это он флексит...

Форсить

От английского force — «форсировать, принуждать». Прикладывать усилия для того, чтобы некая информация стала известна как можно более широкой аудитории. Форсить можно новость, событие, мем.

Хватит форсить этот мем, кринж же полный.

Хайп

От английского hype — «шумиха, ажиотаж». Действия человека (или группы людей), вызванные желанием, чтобы о нем узнали и заговорили любой ценой. Ценой, как правило, становятся нелицеприятные поступки, поэтому и хайп чаще всего бывает «грязным».

Хватит хайпить на этой теме.

Чилить

От английского chill — «расслабляться». Означает отдыхать, валяться, прохлаждаться.

Давай почилим вместе на выходных?

Кадр из фильма «Отпуск по обмену».

Шеймить

От английского shame — «позор, стыд». Публично осуждать, обвинять кого-либо. Причем, как правило, несправедливо, за что-то, за что осуждать в принципе не стоит.

Шеймить за одежду — полная глупость.

Шипперить

Сокращенное от английского relationship — «отношения». Приписывать кому-либо романтические отношения. Это могут быть как реальные люди, например, из одной дружеской компании или знаменитости, так и персонажи из сериалов, фильмов, книг. Знаменитостей или популярных персонажей часто шипперят фанаты, которым очень симпатичны оба участника воображаемого тандема.

Ты реально шипперил Гарри с Гермионой?

Надеемся, для бумеров и миллениалов этот небольшой словарь окажется полезным, а зумеры нас за него не зашеймят.