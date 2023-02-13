Топ-10 самых популярных эмодзи 2022 года. Проверьте, насколько вы в тренде

Анализируем любимые эмодзи пользователей в прошлом году вместе с экспертом.

Японский термин «эмодзи» происходит от сочетания двух иероглифов: «картинка» и «знак». Эмодзи, то есть картинки и смайлики, уже давно стали неотъемлемой частью интернет-общения. Использование эмодзи — отличный способ передать оттенки эмоций через экран смартфона.

Фото Unsplash/Denis Cherkashin

Однако одни и те же эмодзи разные люди могут воспринимать по-разному, что часто приводит к недопониманию и неловким ситуациям.

Несколько аналитических компаний ежегодно публикуют рейтинги самых популярных эмодзи в мире и в конкретных странах. В 2022 году аналитики компании Brandwatch опубликовали данные о наиболее часто используемых эмодзи онлайн. Однако у этого исследования есть определенные особенности.

Рассмотрим десять самых популярных эмодзи прошлого года по версии Brandwatch и примеры их использования.

10. Звездочки

В 2021 году этот эмодзи занимал третье место в рейтинге наиболее часто используемых. В 2022-м он опустился на десятое место в списке. Часто этот стикер используется, чтобы выразить восхищение, и создает атмосферу сказочности.

В то же время эмодзи со звездочками может использоваться и в ироническом ключе.

9. Сложенные руки

Стикер со сложенными руками поднялся на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Этот эмодзи часто используется в онлайн-переписке для выражения благодарности, похвалы или при просьбе. Если хотите сказать спасибо — смело отправляйте этот смайлик.

8. Улыбка с сердечками

Восьмое место в списке самых популярных эмодзи занимает картинка улыбающегося лица с сердечками, которое в 2022 году стало использоваться еще чаще. Этот эмодзи передает любовь сквозь экран гаджета и добавляет теплоты в онлайн-разговоры.

7. Умоляющее лицо

Смайлик «щенячьи глаза» за год потерял две позиции в списке десяти лучших, опустившись с пятого на седьмое место. Использование такого эмодзи — отличный способ показать заботу и беспокойство о вашем собеседнике, выразить участие и поддержку.

Можно использовать этот эмодзи, когда вам нужна помощь от другого. Просто добавьте к просьбе такой смайлик, и вам никогда не откажут.

6. Глаза-сердечки

Этот эмодзи, выражающий восхищение, за год поднялся на два места в топе. Улыбающийся смайлик с сердечками вместо глаз передает любовь и восхищение. Оставить его в комментариях к фото вашего друга или посту в социальной сети всегда будет отличным вариантом выразить восторг и поддержку.

5. Огонек

Огонек поднялся с седьмого на пятое место с 2021 года. Он часто встречается в комментариях к постам или видео. Эмодзи часто сочетается с объявлениями о достижениях и успехах. Когда вас вдохновляет какая-то новость — лучшей реакцией на нее будут именно огоньки.

4. Смех

Этот эмодзи является вариацией самого популярного стикера 2022 года. Он «катается по полу от смеха». Зачастую мы отправляем его в качестве реакции на чью-то глупость.

3. Красное сердце

За год красное сердечко поднялось на одно место в рейтинге с четвертой на третью позицию. Этот эмодзи общепринято используется в качестве символа любви и благодарности. Мы добавляем красное сердечко в конце позитивных сообщений с выражением теплых чувств к собеседнику.

2. Слезы рекой

Этот наиболее часто используемый эмодзи в 2021 году спустя год занял второе место в рейтинге. Смайлик используется для выражения горя и крайней степени расстроенности.

1. Слезы от смеха

Лидером рейтинга эмодзи-2022 стал безудержно смеющийся до слез смайлик, который используется для обозначения радости и веселья. В 2015 году эмодзи был назван лучшим эмодзи Оксфордского словаря.

За исследованием Brandwatch, как и за любой статистикой, стоит выборка данных, которая может быть неполной. В этом исследовании популярные эмодзи считаются не по всему контенту в интернете, а только по текстам на конкретных ресурсах.

Существуют и альтернативные исследования. Например, World Emoji Awards определяет лидеров только по одной из соцсетей. Это тоже меняет выборку. Возможно, при составлении топа эмодзи найти безусловного лидера не самое важное. Намного интереснее сопоставлять результаты с контекстом. Например, интересно было бы сравнить, где живут пользователи, чьи твиты были проанализированы.

С помощью эмодзи пользователи сети действительно могут передать собственную уникальность и добавить эмоции в онлайн-беседы. Использование эмодзи в переписке или комментариях — отличный способ дополнить разговор и передать оттенки чувств через экран гаджета. Не стесняйтесь использовать не только самые популярные, но и менее известные эмодзи, и ваша переписка станет намного интереснее.

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