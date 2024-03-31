Как обманывает память: 6 примеров эффекта Манделы

Эффект Манделы, который еще называют коллективным ложным воспоминанием, стал одним из самых загадочных явлений в мире психологии. Он возникает, когда группа людей уверена, что помнит событие, которого на самом деле никогда не происходило (или оно происходило, но между воспоминанием и реальностью есть много отличий). В последние годы эффект Манделы приобрел широкую популярность в интернете. Люди снимают тематические ролики или оставляют комментарии, где делятся своими необычными историями.

Почему эффект Манделы называется так

Одним из наиболее известных примеров эффекта Манделы стала история о смерти бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. Именно после этого случая эффект и получил свое название. Политик умер в 2013 году. Тогда многие люди удивились, увидев такую новость. Они говорили, что помнят, как Мандела скончался в тюрьме еще в 1980-х годах, — и такие заявления не были редкостью.

Точную причину этого явления не установили. Больше всего феномену подвержены внушаемые люди — те, кто не может похвастаться хорошо развитым критическим мышлением. Почти всем известно о парадоксе, связанном с человечком с обложки игры «Монополия»: у нарисованного персонажа никогда не было монокля, хотя многие помнят обратное. Но существуют и другие примеры эффекта Манделы, которые вызывают еще больше вопросов.

Фото Peter Kollanyi/ZUMAPRESS.com, Global Look Press

6 примеров эффекта Манделы

Берлинская стена

Одним из самых популярных примеров эффекта Манделы стала легенда о том, что Берлинская стена была окрашена в разные цвета: синий и зеленый. В действительности же стена всегда была серого цвета. Это пример того, как слухи и мифы могут стихийно возникать и подменять собой исторические факты.

Андрей Малахов в рекламе Tide

Многие видели яркую и запоминающуюся рекламу стирального порошка Tide из нулевых. Каждый день в конце рекламного ролика с экранов телевизоров звучала фраза: «Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» Сегодня почти все, отвечая на вопрос о том, кто обращался к телезрителям, уверенно отвечают — Андрей Малахов. Но он никогда не снимался в этой рекламе. В серии видео принимал участие актер Владимир Тишко, а после — Александр Пряников. Путаница могла возникнуть из-за внешнего сходства актеров и названия ток-шоу, ведущим которого тогда был Малахов. Дело в том, что «Пусть говорят» в то время выходило под названием «Большая стирка», что могло создать ассоциацию со стиральным порошком.

Люк, я твой отец

Пожалуй, одним из самых явных примеров эффекта Манделы стала фраза, которая прозвучала в пятой части культовой саги «Звездные войны». Точнее, все думают, что она там звучала. На самом же деле слова «Люк, я твой отец» не произносил ни Дарт Вейдер, ни кто-либо другой. Оригинальная реплика звучала немного по-другому. Люк Скайуокер обвиняет злодея в том, что тот убил его отца. На это персонаж отвечает: «Нет, я твой отец».

Фото Кадр из фильма «Звездные войны»

Сиртаки

Помните ли вы танец сиртаки? Отвечая на вопрос о его происхождении, многие с уверенностью относят его к греческой культуре. На самом деле это тоже один из примеров эффекта Манделы. Танец сиртаки был придуман специально для кинокартины «Грек Зорб» в 1960 году. Никакого отношения к национальным традициям Греции он не имеет.

Шапокляк из мультфильма «Чебурашка»

Еще один отличный пример — старуха Шапокляк с зонтиком. Многие его помнят, более того, он даже присутствует в композиции памятника, посвященного героине мультипликационной истории, в Саранске. В действительности никогда никакого зонтика у нее не было, аксессуар не появлялся ни в одной серии мультфильма.

Фото Кадр из мультфильма «Чебурашка»

Доллар

Многие люди, изображая значок доллара, машинально рисуют латинскую букву S и перечеркивают ее двумя палочками. Но официальный символ состоит из буквы и только одного штриха — $.