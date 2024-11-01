Кто родился 1 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 ноября.

Айшвария Рай Баччан

Айшвария Рай Баччан — индийская фотомодель и актриса. Родилась 1 ноября 1973 года в Мангалуру, США. Сегодня ей исполняется 51 год. Актриса снимается в основном в фильмах на хинди. Но стала известна широкой публике, как победительница конкурса «Мисс мира» 1994 года.

Пенн Бэджли

Пенн Дейтон Бэджли — американский актер и музыкант. Родился 1 ноября 1986 года в Балтиморе, США. Сегодня ему исполняется 38 лет. Стал известен благодаря роли Дэна Хамфри в телесериале «Сплетница». На данный момент Пенн является фронтменом бруклинской группы Motherband.

Фото Ik Aldama, Global Look Press

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