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Исследование: бегуны, которых поддерживают близкие, быстрее остальных в 2 раза
Хобби и развлечения

Сегодня, 11:00

1 мин.

Исследование: бегуны, которых поддерживают близкие, быстрее остальных в 2 раза

Мария Задорожная
Автор
Спортсмены бегут марафон.
Фото ABBPhoto, iStock
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Бегуны, которых поддерживают близкие, повышают свои показатели в 1,5-2 раза по сравнению с данными тех, кто пришел на забег в одиночку. К такому выводу пришла группа исследователей из СберЗдоровья, СберМаркетинга и Neiry, которая провела эксперимент во время реального забега.

Эксперты замерили показатели бегунов во время «Зеленого марафона». Они отобрали 50 человек из числа бегунов на дистанции 4,2 км и разделили на две группы, сформированные на основе пола, возраста и физических характеристик. Каждому спортсмену прикрепляли мультисенсорное оборудование, чтобы зафиксировать их психофизиологические данные перед стартом, во время забега и после финиша.

В итоге выяснилось, что перед забегом группа атлетов, которых поддерживали близкие, показала меньший уровень стресса по сравнению с группой без поддержки. Кроме того, спортсмены, которые бежали марафон и чувствовали поддержку родных, были более эмоционально вовлечены в процесс, чем одиночки. Также бегуны, имеющие поддержку, продемонстрировали лучшую динамику ускорения перед финишем и потратили меньше эмоциональных ресурсов на мотивацию.

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