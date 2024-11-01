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Какой сегодня праздник: что за день 1 ноября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

1 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

1 ноября отмечается Всемирный день вегана
Мария Задорожная
Автор
Всемирный день вегана
Фото Mariia Skovpen, iStock
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1 ноября отмечается Всемирный день вегана, День менеджера и Иванов день. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День менеджера

1 ноября в России отмечается День менеджера. Праздник не является ни официальной датой, ни выходным днем. Однако торжество довольно популярно среди россиян, так как такая должность существует практически в любой современной компании.

День менеджера
Фото VioletaStoimenova, соцсети

Международные праздники

Всемирный день вегана

Всемирный день вегана отмечается 1 ноября. Впервые праздник отметили в 1994 году в день 50-летия Веганского общества. Торжество призывает напомнить миру о приверженцах веганизма, которые питаются и пользуются только растительными продуктами.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 1 ноября

  • Международный день ароматической свечи;

  • День судебного пристава РФ;

  • Международный день грумера;

  • День корицы в США;

  • День революции в Алжире;

  • День зубной щетки в США.

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Церковные праздники

День перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского

1 ноября православная церковь вспоминает о Перенесении мощей Иоанна Рыльского — болгарского святого и чудотворца. Мальчик рано потерял родителей и стал самостоятельно зарабатывать на жизнь. Однажды, работая пастухом у богатого человека, Иоанн потерял корову и теленка, за что его избил хозяин. После этого он долго плакал и молил Бога помочь ему найти животных. Вскоре Иоанн нашел корову и теоенка, но в это время в реке сильно поднялась вода. Тогда пастух помолился, снял верхнюю одежду и, окрестив ее, положил на воду.

День перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского
Фото Dinara Sharipova, iStock

После этого будущий святой спокойно перешел реку по своей одежде с теленком на руках. Наблюдавший за ним хозяин сильно удивился и отпустил Иоанна с щедрой наградой. Юноша не стал пользоваться полученными деньгами, раздал свое имущество, принял постриг и встал на путь отшельничества. 12 лет он жил в дикой пещере, а затем ушел в пустыню, где поселился в дупле. Там он продолжал молиться, питаясь только травами и выросшими около его бобами.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 ноября

  • День памяти святого пророка Иоиля;

  • Собор святых Архангельской митрополии.

Традиции и приметы на 1 ноября

1 ноября православная церковь празднует Перенесение мощей Иоанна Рыльского, в народе — Иванов день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • В праздник предки уделяли внимание птицам, причем не только домашним. Утром они щедро кормили кур, гусей, а также ворон, сорок и других пернатых. Они считали, чем больше птиц удастся угостить, тем счастливее пройдет следующий год.

  • В Иванов день хозяйки подавали блюда из куриного мяса.

  • После застолья люди рассказывали страшные истории, чтобы развлечь домового, который якобы очень любит такие рассказы.

Готовить пироги и блюда с мясом
Фото Mariha-kitchen, iStock

Что нельзя делать

  • Нагружать работой коней, чтобы сохранить их здоровье зимой.

  • Оставлять одежду сушиться на улице, иначе в нее вселится нечисть и человек будет долго болеть.

  • Оставлять окна открытыми — в дом проникнет нечистая сила.

  • Ссориться и ругаться — можно навлечь на себя беду.

  • Отказывать в помощи — в будущем можно оказаться на месте нуждающегося.

Погодные приметы

  • Дождь — в ближайший месяц не будет снега.

  • Хорошая погода предвещала теплую зиму и раннюю весну.

  • Птицы высоко в небе летят — будут сугробы снега.

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