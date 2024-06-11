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В Тюмени впервые пройдет заплыв SWIMSTAR ONE MILE
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:45

1 мин.

В Тюмени впервые пройдет заплыв SWIMSTAR ONE MILE

Мария Маковей
Автор
SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2024
Фото Пресс-служба IRONSTAR
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16 июня в акватории реки Туры города Тюмени впервые пройдет заплыв на открытой воде SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2024. Длина дистанции — одна «тюменская» миля (1700 м).

В соревновании традиционно смогут принять участие как опытные спортсмены, так и те, кто только начинает свой путь в плавании. Всех участников ждет по-настоящему динамичный заплыв по течению реки.

Отметим, что SWIMSTAR — это популярная серия заплывов на открытой воде в разных регионах страны. Она объединяет всех любителей активного образа жизни, позволяет разнообразить соревновательный опыт. Также в рамках заплывов проводятся соревнования на 1 морскую милю ONE MILE (1852 м) и 2 морские мили DOUBLEMILE (3,704 км).

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