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Сегодня, 21:00

7 идей, куда отправиться на длинные выходные в России

Валерия Дудинова
,
Анастасия Кравченко
Виктория Братухина
Руководитель турагентства
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Фото Freepik/freepik
До одних мест можно добраться на машине, а до других придется ехать на поезде.

С 23 по 26 февраля нас ждет четыре дня отдыха. Чем заняться, если вы любите путешествовать? Вместе с экспертами делимся идеями, куда поехать на длинные выходные в феврале.

Поездить по Золотому кольцу

Путешествие в самое сердце России. В конце февраля Ярославль, Ростов Великий, Суздаль, Переславль-Залесский, Кострома и другие исторические города выглядят по-настоящему сказочно. Величественные храмы и стены старых монастырей стоят в окружении заснеженных полей.

Суздаль. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Зимой на Золотом кольце не так много туристов, поэтому путешествие получается спокойным и размеренным. Стоимость четырехдневного автобусного тура начинается от 14 тысяч рублей на человека. Если организовывать поездку самостоятельно, можно сэкономить.

Провести выходные в российских субтропиках

В Сочи зима обычно теплая, вы вполне можете насладиться солнечными деньками и погулять вдоль моря, подышать морским воздухом. Инфраструктура в Сочи такая, что скучно не будет: парки, дельфинарий, экофермы, музеи, аквапарки, океанариум. Даже если не катаетесь, обязательно посетите Красную Поляну и поднимитесь на канатке высоко в горы. Для горнолыжников в этом сезоне в Сочи очень хорошо: много пушистого снега, отличные трассы.
Виктория Братухина
Руководитель турагентства

Покататься на горных лыжах

Любители зимних развлечений — завсегдатаи лыжных курортов. Кроме Красной Поляны очень популярны склоны в Архызе, Домбае, на Чегете и Эльбрусе. На четыре дня можно поехать и зарядиться энергией на курорте Шерегеш в Кемеровской области, в Абзаково в Магнитогорске, в Губахе на Урале и Телецком на Алтае. Много лыжников приезжает на склоны Хибинских тундр в заполярном Кировске и на гору Соболиная на Байкале.

Зимние центры отдыха есть в Подмосковье и Ленинградской области. Однако конец февраля здесь считается высоким сезоном, и жилье лучше бронировать заранее.

Подойдет активным путешественникам. Зимой горнолыжники собираются в популярных центрах: Губаха, Жебреи и Такман. Одно из самых популярных мест в Пермском крае — это Каменный город. Также можно добраться до скалы Ветлан, гор Колпаки и Полюд, Усьвинских столбов. В Пермском крае можно отдыхать всей семьей в популярных термальных комплексах, с бассейном под открытым небом.
Виктория Братухина
Руководитель турагентства

Отдохнуть в санатории

Отечественные здравницы принимают отдыхающих круглый год. Это прекрасная возможность сменить обстановку, увидеть новые места, комфортно отдохнуть, поправить здоровье и поплавать в крытом бассейне с теплой водой. Как правило, в стоимость размещения в санатории входят проживание в уютном номере, трех- или четырехразовое питание по меню и лечебные процедуры.

В феврале спрос на отдых с лечением не такой высокий, как летом, можно рассчитывать на скидки. А узнать о лучших спа-отелях мы рассказывали здесь.

Увидеть Байкал

Поездки к самому глубокому озеру планеты в последнее время пользуются популярностью круглый год. Зимний Байкал — это гигантский каток под открытым небом с самым чистым в мире льдом. В феврале можно застать его в лучшем виде: озеро полностью замерзает, а сильные ветра освобождают лед от снега.

Байкал зимой. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Если вы путешествуете на автомобиле, в феврале у вас появится возможность попасть на Ольхон, так как в начале — середине месяца традиционно открывается переправа на самый живописный и загадочный остров Байкала.

Февраль — время событийного туризма на Байкал. Здесь проводятся многочисленные мероприятия: конкурсы ледовых скульптур, соревнования на коньках, хоккейные матчи. Широко празднуется Масленица и местный Новый год Сагаалган.

Считается, что в феврале на озере самый красивый лед. Можно сделать необычные фото. Это точно будет незабываемо. Развлечения зимой — это прогулки на снегоходах, хивусах (катера на воздушной подушке) и собачьих упряжках. Популярна у туристов также Листвянка, где много интересного для туристов.
Виктория Братухина
Руководитель турагентства

Расслабиться в термальных источниках

В холодную погоду приятно поплавать в бассейнах с теплой лечебной водой. Россия богата горячими источниками, скорее всего, вы без труда найдете термы недалеко от того места, где живете.

Термальные источники на Камчатке. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Самыми известными российскими курортами считаются Мацеста, Горячий Ключ и Лаба в Краснодарском крае, Долина гейзеров и Цунами в Ставропольском крае, Бесстыжие ванны и Суворовские ванны на Кавказских Минеральных водах. Жителям Тюмени доступны Верхний бор и Волна, а Кабардино-Балкарии — Аушигер и Гедуко. Сибиряки любят алтайскую Белокуриху, бурятские Хакусы, Гоуджекит, Жемчуг и, конечно, знаменитые термы Камчатки.

Съездить в зимнюю сказку

В Карелии зимой снежно, поэтому лучше выбрать для остановки Петрозаводск или Сортавала. Из этих городов удобнее всего посетить экскурсии. Зимой доступно много достопримечательностей региона: национальный парк Кивач, горный парк Рускеала, остров Кижи, остров Валаам и другие. Путешествие в Карелию — это еще и знакомство с местной кухней: уха по-карельски, лохикейтто, калитки, севиче из форели, тартар из лосося. А согреться можно чаем с морошкой, клюквой, брусникой.
Виктория Братухина
Руководитель турагентства
Путешествия
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