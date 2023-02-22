7 идей, куда отправиться на длинные выходные в России

До одних мест можно добраться на машине, а до других придется ехать на поезде.

С 23 по 26 февраля нас ждет четыре дня отдыха. Чем заняться, если вы любите путешествовать? Вместе с экспертами делимся идеями, куда поехать на длинные выходные в феврале.

Поездить по Золотому кольцу

Путешествие в самое сердце России. В конце февраля Ярославль, Ростов Великий, Суздаль, Переславль-Залесский, Кострома и другие исторические города выглядят по-настоящему сказочно. Величественные храмы и стены старых монастырей стоят в окружении заснеженных полей.

Фото Global Look Press

Зимой на Золотом кольце не так много туристов, поэтому путешествие получается спокойным и размеренным. Стоимость четырехдневного автобусного тура начинается от 14 тысяч рублей на человека. Если организовывать поездку самостоятельно, можно сэкономить.

Провести выходные в российских субтропиках

Покататься на горных лыжах

Любители зимних развлечений — завсегдатаи лыжных курортов. Кроме Красной Поляны очень популярны склоны в Архызе, Домбае, на Чегете и Эльбрусе. На четыре дня можно поехать и зарядиться энергией на курорте Шерегеш в Кемеровской области, в Абзаково в Магнитогорске, в Губахе на Урале и Телецком на Алтае. Много лыжников приезжает на склоны Хибинских тундр в заполярном Кировске и на гору Соболиная на Байкале.

Зимние центры отдыха есть в Подмосковье и Ленинградской области. Однако конец февраля здесь считается высоким сезоном, и жилье лучше бронировать заранее.

Отдохнуть в санатории

Отечественные здравницы принимают отдыхающих круглый год. Это прекрасная возможность сменить обстановку, увидеть новые места, комфортно отдохнуть, поправить здоровье и поплавать в крытом бассейне с теплой водой. Как правило, в стоимость размещения в санатории входят проживание в уютном номере, трех- или четырехразовое питание по меню и лечебные процедуры.

В феврале спрос на отдых с лечением не такой высокий, как летом, можно рассчитывать на скидки. А узнать о лучших спа-отелях мы рассказывали здесь.

Увидеть Байкал

Поездки к самому глубокому озеру планеты в последнее время пользуются популярностью круглый год. Зимний Байкал — это гигантский каток под открытым небом с самым чистым в мире льдом. В феврале можно застать его в лучшем виде: озеро полностью замерзает, а сильные ветра освобождают лед от снега.

Фото Global Look Press

Если вы путешествуете на автомобиле, в феврале у вас появится возможность попасть на Ольхон, так как в начале — середине месяца традиционно открывается переправа на самый живописный и загадочный остров Байкала.

Февраль — время событийного туризма на Байкал. Здесь проводятся многочисленные мероприятия: конкурсы ледовых скульптур, соревнования на коньках, хоккейные матчи. Широко празднуется Масленица и местный Новый год Сагаалган.

Расслабиться в термальных источниках

В холодную погоду приятно поплавать в бассейнах с теплой лечебной водой. Россия богата горячими источниками, скорее всего, вы без труда найдете термы недалеко от того места, где живете.

Фото Global Look Press

Самыми известными российскими курортами считаются Мацеста, Горячий Ключ и Лаба в Краснодарском крае, Долина гейзеров и Цунами в Ставропольском крае, Бесстыжие ванны и Суворовские ванны на Кавказских Минеральных водах. Жителям Тюмени доступны Верхний бор и Волна, а Кабардино-Балкарии — Аушигер и Гедуко. Сибиряки любят алтайскую Белокуриху, бурятские Хакусы, Гоуджекит, Жемчуг и, конечно, знаменитые термы Камчатки.