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В Москве пройдет танцевальный фестиваль Gorilla Respect My Talent
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:05

1 мин.

В Москве пройдет танцевальный фестиваль Gorilla Respect My Talent

Мария Задорожная
Автор
Фестиваль Gorilla Respect My Talent
Фото Пресс-служба Gorilla Respect My Talent
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21 сентября в Москве в спортивном комплексе «Крылья Советов» состоится юбилейный танцевальный фестиваль Gorilla Respect My Talent. На крупнейшем танцевальном событии России встретятся топовые танцоры со всего мира, чтобы отметить 15-летие фестиваля.

Так на мероприятие приедут легенда французского поппинга Сreesto и французский танцор Fabreezy, выступающий в жанре хип-хоп. В судейской команде — звезды мирового уровня, такие как Nelson из Франции, а также Tatsuo (Япония) и Joseph Go (Франция).

Также посетителей ждут отборочные туры, финальные баттлы и мастер-классы. Соревнования охватят различные уровни подготовки (от детей до профессионалов) и направления танцев: хип-хоп, паппинг, хаус, а также специальную категорию «Я против музыки», где участникам придется импровизировать под случайный трек.

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