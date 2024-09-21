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Кто родился 21 сентября: у кого из звезд день рождения 21 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 21 сентября: список известных личностей

21 сентября Стивен Кинг отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Стивен Кинг
Фото Christopher Katsarov, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 сентября.

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Стивен Кинг

Стивен Кинг — американский писатель. Родился 21 сентября 1947 года в Портленде, США. Сегодня ему исполняется 77 лет. Считается одним из самых успешных писателей современности. Кинг автор культовых бестселлеров «Оно», «Кладбище домашних животных» и «Противостояние».

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Билл Мюррей

Билл Мюррей — американский актер, комик, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий «Эмми», «Золотого глобуса» и BAFTA. Родился 21 сентября 1950 года в Иллинойсе, США. Сегодня ему исполняется 74 года. Стал известен по ролям в фильмах «Охотники за привидениями», «Охотники за привидениями 2», «День сурка», «Ангелы Чарли», «Трудности перевода», «Сломанные цветы» и др.

Билл Мюррей
Фото Michael Baker, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кто еще родился 21 сентября

  • Светлана Ромашина (1989) — российская спортсменка (синхронное плавание), пятикратная олимпийская чемпионка.

  • Итан Коэн (1957) — американский сценарист и режиссер.

  • Ольга Остроумова (1947) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

  • Юрий Лужков (1936 — 2019) — российский политический деятель, второй мэр Москвы (1992-2010).

  • Владимир Большаков (1934) — советский и российский эколог, академик РАН.

  • Леонард Коэн (1934 — 2016) — канадский поэт, писатель, певец, автор песен.

  • Зиновий Гердт (1916 — 1996) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Ольга Книппер-Чехова (1868 — 1959) — русская актриса, жена Антона Павловича Чехова.

  • Шарль Николь (1866 — 1936) — французский врач и микробиолог, Нобелевский лауреат.

  • Герберт Уэллс (1866 — 1946) — английский писатель и публицист.

  • Джон Макадам (1756 — 1836) — шотландский инженер-дорожник.

  • Джироламо Савонарола (1452 — 1498) — итальянский проповедник и общественный реформатор.

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