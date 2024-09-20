Кто родился 20 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 сентября.

Софи Лорен

Софи Лорен — итальянская актриса и певица, обладательница «Оскара». Родилась 20 сентября 1934 года в Риме, Италия. Сегодня она отмечает 90-летний юбилей. Актриса является одной из последних ныне живущих кинозвезд Золотого века Голливуда. Лорен получила 50 международных наград, включая два «Оскара», пять премий «Золотой глобус», премию «Грэмми» и премию BAFTA.

Джордж Реймонд Ричард Мартин

Джордж Реймонд Ричард Мартин — американский писатель, сценарист, продюсер. Родился 20 сентября 1948 года в Нью-Джерси, США. Сегодня ему исполняется 76 лет. Наибольшую славу ему принес фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня», позднее экранизированный компанией HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов».

Джордж Реймонд Ричард Мартин. Фото Steve Snowden/Getty Images for AMC Networks

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