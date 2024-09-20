20 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире
20 сентября отмечается День секретаря, Всемирный день риса и Луков день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День секретаря
День секретаря появился в России в 2005 году. Его отмечают каждую третью пятницу сентября, в 2024 году торжество выпадает на 20 число. Это профессиональный праздник всех офис-менеджеров, которые отвечают за комфортную обстановку, организацию совещаний, прием телефонных звонков, ведение делопроизводства и др.
Международные праздники
Всемирный день риса
20 сентября 1950 года Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций учредила Всемирный день риса. Праздник посвящен одной из наиболее важных культур, составляющей основу рациона половины населения Земли.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 сентября
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День устраивания спонтанных чаепитий;
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День улетающих птиц;
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Всемирный день чистоты;
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День общественнополезного человека;
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Международный день студенческого спорта;
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Международный день вина «Гренаш»;
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День рекрутера;
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Всемирный день валенсийской паэльи;
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День программы обучения Mini-MBA.
Церковные праздники
День памяти преподобного Макария Оптинского
Преподобный Макарий — это один из самых известных святых отцов Оптиной пустыни. Его духовным наследием считаются письма. В них он наставлял мирян и братьев-монахов на путь истинный, утешал в скорбях, давал ответы на самые волнующие вопросы. Поэтому перед иконой Макария Оптинского можно помолиться, если человек оказался в трудной жизненной ситуации, пережил смерть или болезнь близких, стоит на распутье.
Какие еще церковные праздники отмечают 20 сентября
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День памяти святителя Иоанна, архиепископа Новгородского;
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День памяти святого мученика Созонта Помпеольского;
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День памяти преподобного Луки Глубокореченского.
Традиции и приметы на 20 сентября
20 сентября верующие чтят память преподобного Луки Глубокореченского, в народе — Луков день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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На Руси верили, что если именно сегодня съесть луковицу, то будет здоровье.
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Хозяйки готовили различные блюда из лука и ставили их на стол. Из него также делали снадобья и лекарства.
Что нельзя делать
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Брать взаймы деньги и хлеб — будут неприятности.
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Дарить девочкам куклы, иначе они будут бесплодными.
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Свататься — к некрепкому союзу.
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Сжигать луковую шелуху — к неудачам.
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Развлекаться, хвалиться успехами — благополучия не будет.
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Подсчитывать доходы, сбережения, запасы и одежду, иначе можно столкнуться с финансовыми трудностями.
Погодные приметы
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Черные тучи — будет дождь.
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Журавли летят медленно и высоко — к дождливой и холодной осени.
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Если на хвойных деревьях шишки низко растут — зима будет ранней.