20 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

20 сентября отмечается День секретаря, Всемирный день риса и Луков день. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День секретаря

День секретаря появился в России в 2005 году. Его отмечают каждую третью пятницу сентября, в 2024 году торжество выпадает на 20 число. Это профессиональный праздник всех офис-менеджеров, которые отвечают за комфортную обстановку, организацию совещаний, прием телефонных звонков, ведение делопроизводства и др.

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Международные праздники

Всемирный день риса

20 сентября 1950 года Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций учредила Всемирный день риса. Праздник посвящен одной из наиболее важных культур, составляющей основу рациона половины населения Земли.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 сентября

День устраивания спонтанных чаепитий;

День улетающих птиц;

Всемирный день чистоты;

День общественнополезного человека;

Международный день студенческого спорта;

Международный день вина «Гренаш»;

День рекрутера;

Всемирный день валенсийской паэльи;

День программы обучения Mini-MBA.

Церковные праздники

День памяти преподобного Макария Оптинского

Преподобный Макарий — это один из самых известных святых отцов Оптиной пустыни. Его духовным наследием считаются письма. В них он наставлял мирян и братьев-монахов на путь истинный, утешал в скорбях, давал ответы на самые волнующие вопросы. Поэтому перед иконой Макария Оптинского можно помолиться, если человек оказался в трудной жизненной ситуации, пережил смерть или болезнь близких, стоит на распутье.

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Какие еще церковные праздники отмечают 20 сентября

День памяти святителя Иоанна, архиепископа Новгородского;

День памяти святого мученика Созонта Помпеольского;

День памяти преподобного Луки Глубокореченского.

Традиции и приметы на 20 сентября

20 сентября верующие чтят память преподобного Луки Глубокореченского, в народе — Луков день. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

На Руси верили, что если именно сегодня съесть луковицу, то будет здоровье.

Хозяйки готовили различные блюда из лука и ставили их на стол. Из него также делали снадобья и лекарства.

Что нельзя делать

Брать взаймы деньги и хлеб — будут неприятности.

Дарить девочкам куклы, иначе они будут бесплодными.

Свататься — к некрепкому союзу.

Сжигать луковую шелуху — к неудачам.

Развлекаться, хвалиться успехами — благополучия не будет.

Подсчитывать доходы, сбережения, запасы и одежду, иначе можно столкнуться с финансовыми трудностями.

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Погодные приметы